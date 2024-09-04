SAP дає студентам можливість опанувати оптимізацію бізнес-процесів та візуалізацію даних

4 сентября 2024 г., 17:35

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Компанія SAP приділяє багато уваги навчанню та підготовці студентів і викладачів вищих навчальних закладів (ВНЗ) по всьому світу – для цього зокрема створений SAP University Alliances. У рамках цієї програми SAP продовжує співпрацю з університетами, пропонуючи нові курси та лекції для всіх охочих студентів та викладачів ВНЗ.

Business Process Open Lecture 2024-2025 – програма надасть студентам та викладачам глибокі знання у сфері бізнес-процесів. Цей курс допоможе студентам краще зрозуміти, як працюють сучасні бізнес-системи та як їх ефективно використовувати.

Віртуальні сесії через Zoom (включаючи лекції, партнерські та/або клієнтські семінари, контроль знань) і сеанси самостійного навчання (вправи та теорія в реальній хмарній системі SAP S/4HANA) спрямовані на те, щоб підготувати всіх учасників до сертифікації, яку можна отримати наприкінці відкритої лекції (потрібно скласти іспит).

Навчання розпочнеться 17 жовтня 2024 року й триватиме до 27 березня 2025 року. Реєстрація відкрита, доступна за посиланням.

Гейміфікація з BusinessBuilders. SAP University Alliances та HEC Montréal запустили Business Builders, інноваційну освітню платформу. Вона вдосконалює навички візуалізації даних за допомогою SAP Analytics Cloud, поєднуючи навчання з гейміфікацією. Ця платформа надає студентам важливі аналітичні та управлінські навички для успішної кар’єри на цифровому ринку праці.

Академічна версія SAP Signavio спрямована на навчання студентів використанню Signavio для моделювання, аналізу та оптимізації бізнес-процесів. Вони дізнаються, як розробляти бізнес-операції, досліджуючи реальні приклади оптимізації процесів і скорочення витрат. Студенти та викладачі можуть зареєструватися безоплатно.

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