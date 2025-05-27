Ініціатива Business AI від SAP має на меті підвищити продуктивність бізнесу до 30%

27 мая 2025 г., 13:38

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На щорічній конференції SAP Sapphire було представлено інновації та партнерства, які надають нові можливості Business AI кожному користувачу, змінюючи підхід до виконання завдань.

Генеративний AI-асистент Joule тепер доступний практично всюди, де працюють користувачі, пропонує персоналізовані відповіді та підвищує продуктивність. Він може супроводжувати бізнес-користувачів протягом усього робочого дня, як у межах рішень SAP, так і за їх межами, допомагаючи знаходити потрібні дані, виявляти аналітику в режимі реального часу та оптимізувати процеси.

Нова функція Joule, включає панель дій на базі WalkMe, робить AI проактивним – він вивчає поведінку користувача та передбачає потреби ще до того, як їх буде озвучено. Усе це – відповідно до суворих етичних стандартів SAP щодо штучного інтелекту.

Партнерство з Perplexity розширює можливості Joule використовувати структуровані та неструктуровані дані для вирішення складних бізнес-задач. Завдяки Perplexity та SAP Knowledge Graph, Joule тепер миттєво відповідає на запитання у форматі діаграм та графіків, що базуються на бізнес-даних у режимі реального часу в рамках робочих процесів SAP. Наприклад, користувач може запитати в інструмента, як нещодавні зовнішні події можуть вплинути на його бізнес, і отримати прогноз на основі як поточних подій, так і власних бізнес-даних компанії.

Мережа інтелектуальних агентів Joule також значно розширена. Вони працюють автономно у різних системах та напрямках бізнесу, забезпечуючи гнучкість компаній. У партнерстві з лідерами галузі SAP пропонує екосистему сумісних агентів, які можуть виконувати комплексні процеси. Нові агенти охоплюють обслуговування клієнтів, управління ланцюгами постачання, витратами, фінансами та людським капіталом.

SAP представила AI Foundation – єдину точку входу для створення, розширення та запуску користувацьких рішень на основі штучного інтелекту в великих масштабах, що робить її першою справжньою операційною системою для Business AI. Новий оптимізатор підказок, розроблений спільно з передовою лабораторією штучного інтелекту Not Diamond, також допомагає розробникам швидко створювати ефективніші підказки на основі AI, скорочуючи час роботи над складними варіантами з днів до хвилин.

У SAP Business Data Cloud з’явилися нові інтелектуальні застосунки для окремих напрямів бізнесу. Вони здатні безперервно навчатися, прогнозувати результати, адаптуватися до змін і надавати рекомендації на основі критичних даних. Наприклад, програма People Intelligence перетворює дані про людей і навички на аналітичні дані про робочу силу та рекомендації на основі AI.

SAP також розширює партнерство з Palantir, аби підтримати хмарну трансформацію клієнтів. Інтеграція Palantir із SAP Business Data Cloud дозволяє створювати уніфіковану архітектуру. Це особливо важливо для клієнтів з високими вимогами до безпеки, включно з урядовими структурами США.

Крім того, SAP та Palantir співпрацюють для сприяння спільним програмам міграції клієнтів у хмару та модернізації. Безперебійне з’єднання між Palantir та SAP Business Data Cloud дозволить клієнтам створити гармонізовану основу даних у всьому корпоративному ландшафті. Разом компанії відповідально забезпечуватимуть важливі результати та підтримуватимуть клієнтів, включаючи уряд США, у швидкій адаптації до змін та збоїв.

SAP презентувала нові пакетні пропозиції SAP Business Suite – аби клієнтам було легше впроваджувати хмарні продукти під конкретні бізнес-завдання. Рішення SAP Build інтегроване в ці пакети, що дозволяє налаштовувати програми відповідно до своїх унікальних потреб.

Крім того, SAP представила нове рішення, яке допомагає клієнтам швидше переходити до хмари. Завдяки Joule, SAP Signavio та SAP LeanIX, це рішення надає персоналізовані інструкції та практичні рекомендації, адаптовані до цілей трансформації організації, і може допомогти забезпечити до 35% швидше окупність інвестицій.

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