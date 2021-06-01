Новый флагман Nvidia GeForce RTX 3080 Ti в 1.5 раза быстрее предыдущего поколения

1 июня 2021 г., 11:45

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NVIDIA сегодня представила два новых графических процессора в семействе GeForce RTX - GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti, которые уже скоро появятся в продаже у партнеров компании.



Новый игровой флагман GeForce RTX 3080 Ti будет доступен во всем мире с 3 июня по цене от 1199 долл/, а RTX 3070 Ti появится на рынке на следующей неделе по цене от 599 долл.



Как отмечается, если графические процессоры предыдущего поколения предназначались для амбициозных игр своей эпохи, то сегодняшние игры, такие как Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion, подняли реализм на новый уровень и, как следствие, повысили требования к производительности видеокарт.



Основанный на архитектуре NVIDIA Ampere, графический процессор RTX 3080 Ti обеспечивает невероятный рывок в производительности и четкости благодаря таким возможностям, как трассировка лучей, технологии повышения производительности средствами искусственного интеллекта NVIDIA DLSS, технологии уменьшения задержек системы NVIDIA Reflex, функции потоковой передачи NVIDIA Broadcast и дополнительному объему памяти, ускоряющему работу наиболее популярных приложений для создателей контента.



По сравнению с графическим процессором GTX 1080 Ti, RTX 3080 Ti станет вдвое быстрее в традиционной растеризации и намного быстрее при включении трассировки лучей и других передовых игровых функций.



GeForce RTX 3070 Ti производит не меньшее впечатление в своем ценовом классе, обеспечивая в 1,5 раза большую производительность по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER и в 2 раза больше кадров в секунду по сравнению с GeForce GTX 1070 Ti 2017 года.



Благодаря платформе NVIDIA Studio и 12 ГБ памяти GDDR6X, графические процессоры RTX ускоряют приложение № 1 для обработки фотографий (Adobe Photoshop), приложение № 1 для редактирования видео (Adobe Premiere Pro), приложение №1 для стриминга видео (OBS) и все основные приложения для 3D-рендеринга. Уже более 70 приложений для создания контента ускоряются на графических процессорах NVIDIA RTX.



ИИ совершает революцию в играх - от игровой физики и моделирования анимации до рендеринга в реальном времени и функций стриминга с помощью ИИ. Технология NVIDIA DLSS, работающая на специальных тензорных ядрах для ускорения ИИ в GPU GeForce RTX, повышает частоту кадров, создавая красивые четкие игровые изображения, и дает геймерам запас производительности для повышения настроек трассировки лучей и разрешения.

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