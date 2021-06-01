Aruba выпустила свое первое решение с поддержкой Wi-Fi 6E

1 июня 2021 г., 13:15

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Компания ELKO Ukraine, официальный дистрибьютор Aruba в Украине, объявила о том, что вендор создал портфель корпоративных решений стандарта Wi-Fi 6E и анонсировал его первого представителя — AP-635, кампусную точку доступа серии 630.



Как отмечается, последняя инновация в технологии Wi-Fi — Wi-Fi 6E — определяет работу устройств Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц, который Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) в апреле 2020 года открыла для использования в США без необходимости лицензирования в рамках крупнейшего за практически два последних десятилетия расширения возможностей технологии Wi-Fi.



Открытие диапазона 6 ГГц более чем вдвое увеличивает объем радиочастотного спектра, доступного для Wi-Fi. Это позволяет уменьшить загрузку радиоэфира, увеличить ширину каналов и повысить скорость передачи данных, что обеспечит внедрение множества инноваций в различных отраслях экономики. По сообщению Wi-Fi Alliance, после решения FCC еще 39 стран с общей численностью населения более 1,3 миллиарда человек также открыли диапазон 6 ГГц для устройств Wi-Fi 6E.



Сегодня, когда компании наращивают масштабы использования видео с высокими требованиями к пропускной способности каналов связи, пытаются справиться с растущим количеством подключаемых к своим сетям клиентских и IoT-устройств и форсируют переход к облачным технологиям, спрос на использование Wi-Fi-доступа неуклонно растет. В результате происходит перегрузка беспроводных сетей и снижается производительность приложений. Это доставляет неудобства всем пользователям сети, негативно влияет на качество работы и снижает ее эффективность, ставит под угрозу срыва цифровые инициативы и сдерживает инновации.



«В условиях экспоненциального роста потребностей в беспроводном подключении, Wi-Fi 6E позволяет использовать до семи сверхшироких каналов 160 МГц и свободные частоты в диапазоне 6 ГГц для беспрецедентно высокой мульти-гигабитной скорости передачи данных и минимального уровня задержек, — отмечает Кевин Робинсон, старший вице-президент по маркетингу Wi-Fi Alliance. — Wi-Fi 6E дает новый импульс развитию инноваций и новых впечатляющих сервисов».



По оценкам ведущей исследовательской компании 650 Group, в ближайшие пару лет Wi-Fi 6E быстро распространится по всему миру. Прогнозируется, что уже в 2022 году на рынок поступит более 350 миллионов устройств, работающих в диапазоне 6 ГГц. При этом 650 Group ожидает в 2022 году увеличения количества внедрений корпоративных точек доступа Wi-Fi 6E более чем на 200%.



Новые решения Aruba Wi-Fi 6E являются частью Aruba ESP (Edge Services Platform) — первой в отрасли облачной платформы на базе искусственного интеллекта, созданной для автоматизации, объединения и обеспечения безопасности Edge-систем. Автоматизированная и универсальная платформа Aruba ESP, основанная на базе AIOps, концепции сетевой безопасности Zero Trust и единой инфраструктуры от кампуса до филиала, способна предвидеть и устранять проблемы на границе сети еще до их возникновения. Aruba ESP непрерывно анализирует данные всех площадок, контролирует соблюдение уровней обслуживания SLA, выявляет аномалии и самостоятельно оптимизирует сеть, а также обнаруживает новые устройства в сети и обеспечивает их безопасность.



Используя новые продукты Wi-Fi 6E от компании Aruba, потребители получают увеличенную емкость диапазона 6 ГГц с более широкими каналами и значительное снижение уровня помех вместе с максимальной агрегированной пропускной способностью 3,9 Гбит/с для поддержки сервисов и приложений, чувствительных к полосе пропускания и задержкам — таких как видео высокой четкости, унифицированные коммуникации следующего поколения, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей и облачные вычисления. Более того, благодаря возможностям новой ультра-трехдиапазонной фильтрации, которая минимизирует взаимные помехи между диапазонами 5 и 6 ГГц, компании смогут максимально эффективно использовать весь частотный спектр нового диапазона.



«Двигаясь по пути цифровой трансформации, мы постоянно добавляем в нашу сеть все больше и больше IoT-устройств и переходим на беспроводное Wi-Fi-соединение в качестве основного сетевого подключения. Нас часто просят обеспечить и студентам, и профессорам, и другим сотрудникам возможность использования широкого спектра важных приложений с высокими требованиями к пропускной способности, которые поддерживают исследования, HyFlex-обучение и развлечения — например, потоковое видео, видеоконференции, дополненную и виртуальную реальность, — подчеркивает Майк Фергюсон, сетевой администратор и корпоративный архитектор Университета Чепмена. — Мы уверены, что благодаря точкам доступа Wi-Fi 6E от Aruba сможем не только обеспечить поддержку наших сиюминутных потребностей, но и получить возможности для развития. Это поможет удовлетворить запросы наших пользователей, повысит нашу конкурентоспособность и позволит продлить жизненный цикл развернутой сети на 50%».



Точки доступа Aruba серии 630 имеют широкое покрытие в трех диапазонах 2,4/5/6 ГГц с максимальной агрегированной скоростью передачи данных 3,9 Гбит/с и ультра-трехполосной фильтрацией для минимизации помех. Они могут использовать до семи каналов 160 МГц в диапазоне 6 ГГц для улучшения поддержки приложений, чувствительных к задержкам и пропускной способности, таких как видео высокой четкости, дополненная и виртуальная реальность. Предусмотрена поддержка стандарта IEEE 802.3at для обеспечения питания по Ethernet-кабелю (PoE) и, как следствие, отсутствие необходимости заменять существующие источники питания. WPA3 и Enhanced Open обеспечит надежную защиту паролей и данных.



Кроме того, новые решения обладают гибкой отказоустойчивостью благодаря наличию двух портов HPE Smart Rate Ethernet 1-2,5 Гбит/с с переключением с одного порта на другой для передачи данных и электропитания без прерывания сервисов. Высокая производительность и повышение надежности работы приложений, чувствительных к задержкам и пропускной способности, гарантируются благодаря динамическому распределению и настройке частотных ресурсов.



Новые системы поддерживают облачный, контроллерный или бесконтроллерный режимы работы для развертывания в кампусах, филиалах и для удаленных рабочих мест.



Согласно информации ELKO Ukraine, новые точки доступа Aruba серии 630 будут доступны в третьем квартале 2021 г.

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