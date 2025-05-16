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В управлінні фінансами Сил логістики ЗСУ впроваджено систему SAP

16 мая 2025 г., 10:25
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В управлінні фінансами Сил логістики ЗСУ впроваджено систему SAP

Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики ЗСУ (КСЛ) розгорнули модуль фінансового обліку на основі SAP для фінансово-економічного управління КСЛ.

Рішення дозволяє керувати обліковими процесами з урахуванням специфіки бюджетних установ та особливостей Міноборони. Зокрема, воно надає можливість: обліку асигнувань і взятих зобов’язань, обліку касових і фактичних видатків, обліку за внутрішніми розрахунками (внутрішньовідомчою передачею запасів); зберігання сканованих копій документів; інтеграції з системою дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»; централізованого ведення довідників (бухгалтерських рахунків, фондів, КПКВ, кодів підпрограм, КЕКВ, кодів видатків матеріалів з використання Nato Stock Number кодів, ділових партнерів з вказанням банківських реквізитів тощо); наскрізної інтеграції бухгалтерських документів, логістичних операцій і закупівельних документів; формування облікових регістрів, бухгалтерської звітності.

Наступним кроком стане розгортання системи управління ресурсами SAP в фінансових службах та управліннях в об’єднаних центрах забезпечення, базах, арсеналах та в інших командуваннях.

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