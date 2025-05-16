В управлінні фінансами Сил логістики ЗСУ впроваджено систему SAP

16 мая 2025 г., 10:25

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Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики ЗСУ (КСЛ) розгорнули модуль фінансового обліку на основі SAP для фінансово-економічного управління КСЛ.

Рішення дозволяє керувати обліковими процесами з урахуванням специфіки бюджетних установ та особливостей Міноборони. Зокрема, воно надає можливість: обліку асигнувань і взятих зобов’язань, обліку касових і фактичних видатків, обліку за внутрішніми розрахунками (внутрішньовідомчою передачею запасів); зберігання сканованих копій документів; інтеграції з системою дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»; централізованого ведення довідників (бухгалтерських рахунків, фондів, КПКВ, кодів підпрограм, КЕКВ, кодів видатків матеріалів з використання Nato Stock Number кодів, ділових партнерів з вказанням банківських реквізитів тощо); наскрізної інтеграції бухгалтерських документів, логістичних операцій і закупівельних документів; формування облікових регістрів, бухгалтерської звітності.

Наступним кроком стане розгортання системи управління ресурсами SAP в фінансових службах та управліннях в об’єднаних центрах забезпечення, базах, арсеналах та в інших командуваннях.

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