ServiceNow приобрела индийскую RPA-компанию

1 апреля 2021 г., 13:35

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Компания ServiceNow объявила о подписанном соглашении по приобретению компании Intellibot, которая занимается решениями по автоматизации процессов (RPA) и базируется в индийском Хайдарабаде. Финансовые условия сделки не разглашаются.



ServiceNow заявила, что приобретение расширяет возможности ее основной платформы за счет технологии, которая помогает клиентам автоматизировать повторяющиеся задачи для сквозной автоматизации.



ServiceNow планирует встроить возможности Intellibot в Now Platform, чтобы упростить для клиентов интеграцию как с современными, так и с устаревшими системами.



ServiceNow недавно выпустила релиз Now Platform Quebec и сообщила, что Intellibot добавит ряд функций к существующему набору возможностей использования AI и ML, а также расширит инструментарий разработки с низким уровнем кода, функции интеллектуального анализа процессов, и их автоматизации.



ServiceNow, которую возглавляет бывший генеральный директор SAP Билл Макдермотт (Bill McDermott), в последнее время весьма активно приобретает различные компании, занимающиеся ИИ. Intellibot - пятое из недавних приобретений в ряду Element AI, Loom Systems, Passage AI и Sweagle.



ServiceNow заявила, что помимо укрепления основной платформы, приобретение Intellibot также поможет компании расширить свое присутствие в Индии, одном из ее наиболее быстрорастущих рынков. Компания планирует построить два новых центра обработки данных в Индии к первому кварталу 2022 года и удвоить штат сотрудников в стране в течение следующих трех лет.

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