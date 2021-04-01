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HPE расширила портфель серверами на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения

1 апреля 2021 г., 14:15
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Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила новые серверы HPE ProLiant и системы HPE Apollo на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения – вычислительной платформы с высокой производительностью, безопасностью, широкими возможностями автоматизации и удаленного управления для поддержки вычислительных нагрузок, необходимых для цифровой трансформации бизнеса. Параллельно анонсирована вычислительная платформа HPE Cray EX на тех же процессорах, предназначенная для построения суперкомпьютеров эксафлопного класса.

HPE расширила портфель серверами на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения

В рамках нового портфеля серверов, использующих процессоры AMD EPYC 3-го поколения, компания HPE представила две новые модели серверов в растущем семействе HPE ProLiant: однопроцессорный сервер HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus – для вычислительным нагрузок которым требуется много локальной дисковой памяти, и двухпроцессорный сервер HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus – оптимизированный для задач виртуализации и виртуальных рабочих мест (VDI).

Системы HPE Apollo, разработанные специально для высокопроизводительных вычислений (HPC), таких как моделирование и симуляция, помогают организациям любого размера ускорить получение результатов путем эффективной обработки больших объемов данных и создания цифровых двойников. Системы оптимизированы для использования технологий ИИ, что помогает совершенствовать процесс обучения моделей и повышать точность расчетов. Компания HPE выпустила системы HPE Apollo 2000 Gen10 Plus и HPE Apollo 6500 Gen10 Plus v2 с процессорами AMD EPYC 3-го поколения.

HPE расширила портфель серверами на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения

Благодаря широкому портфелю и приросту производительности, компания HPE помогает заказчикам по всему миру проще масштабировать задачи, управлять инфраструктурой и ускорять получение ценности для бизнеса, при обработке вычислительных нагрузок как на периферии, так и в ЦОД и\или облаке.

Заказчики могут легко внедрять новейшие платформы HPE с помощью сервиса GreenLake – гибкой и модульной платформы, работающей по модели «как услуга», с оплатой по мере потребления. Оборудование, используемое в рамках GreenLake, может быть установлено как в ЦОД заказчика, так и на периферии или в ЦОД сервис-провайдера. HPE GreenLake сочетает в себе простоту и гибкость облака с возможностями управления, соответствия политикам и прозрачностью, которые присущи традиционному ИТ.

«Благодаря долгосрочному сотрудничеству и совместным разработкам с AMD, мы представили самый широкий в индустрии портфель вычислительных платформ, использующих новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения для ускорения цифровой трансформации заказчиков, обеспечения экономичности, гибкости и простоты управления, что очень важно при построения современных центров обработки данных», – говорит Нил Макдональд (Neil MacDonald), старший вице-президент и руководитель Compute Business Group в HPE.

Системы HPE Apollo с процессором AMD EPYC 3-го поколения станут доступны к заказу по всему миру с 6 апреля. Серверы HPE ProLiant с процессором AMD EPYC 3-го поколения станут доступны к заказу по всему миру с 19 апреля. Все серверы HPE ProLiant и системы HPE Apollo с процессором AMD EPYC 3-го поколения будут доступны к приобретению и по модели «все-как-сервис» через сервис HPE GreenLake.

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