HPE расширила портфель серверами на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения

1 апреля 2021 г., 14:15

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Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила новые серверы HPE ProLiant и системы HPE Apollo на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения – вычислительной платформы с высокой производительностью, безопасностью, широкими возможностями автоматизации и удаленного управления для поддержки вычислительных нагрузок, необходимых для цифровой трансформации бизнеса. Параллельно анонсирована вычислительная платформа HPE Cray EX на тех же процессорах, предназначенная для построения суперкомпьютеров эксафлопного класса.

В рамках нового портфеля серверов, использующих процессоры AMD EPYC 3-го поколения, компания HPE представила две новые модели серверов в растущем семействе HPE ProLiant: однопроцессорный сервер HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus – для вычислительным нагрузок которым требуется много локальной дисковой памяти, и двухпроцессорный сервер HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus – оптимизированный для задач виртуализации и виртуальных рабочих мест (VDI).

Системы HPE Apollo, разработанные специально для высокопроизводительных вычислений (HPC), таких как моделирование и симуляция, помогают организациям любого размера ускорить получение результатов путем эффективной обработки больших объемов данных и создания цифровых двойников. Системы оптимизированы для использования технологий ИИ, что помогает совершенствовать процесс обучения моделей и повышать точность расчетов. Компания HPE выпустила системы HPE Apollo 2000 Gen10 Plus и HPE Apollo 6500 Gen10 Plus v2 с процессорами AMD EPYC 3-го поколения.

Благодаря широкому портфелю и приросту производительности, компания HPE помогает заказчикам по всему миру проще масштабировать задачи, управлять инфраструктурой и ускорять получение ценности для бизнеса, при обработке вычислительных нагрузок как на периферии, так и в ЦОД и\или облаке.

Заказчики могут легко внедрять новейшие платформы HPE с помощью сервиса GreenLake – гибкой и модульной платформы, работающей по модели «как услуга», с оплатой по мере потребления. Оборудование, используемое в рамках GreenLake, может быть установлено как в ЦОД заказчика, так и на периферии или в ЦОД сервис-провайдера. HPE GreenLake сочетает в себе простоту и гибкость облака с возможностями управления, соответствия политикам и прозрачностью, которые присущи традиционному ИТ.

«Благодаря долгосрочному сотрудничеству и совместным разработкам с AMD, мы представили самый широкий в индустрии портфель вычислительных платформ, использующих новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения для ускорения цифровой трансформации заказчиков, обеспечения экономичности, гибкости и простоты управления, что очень важно при построения современных центров обработки данных», – говорит Нил Макдональд (Neil MacDonald), старший вице-президент и руководитель Compute Business Group в HPE.

Системы HPE Apollo с процессором AMD EPYC 3-го поколения станут доступны к заказу по всему миру с 6 апреля. Серверы HPE ProLiant с процессором AMD EPYC 3-го поколения станут доступны к заказу по всему миру с 19 апреля. Все серверы HPE ProLiant и системы HPE Apollo с процессором AMD EPYC 3-го поколения будут доступны к приобретению и по модели «все-как-сервис» через сервис HPE GreenLake.

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