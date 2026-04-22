Міноборони отримало премію SAP Innovation Awards 2026

22 апреля 2026 г., 8:25

0

Tweet

Міністерство оборони України здобуло перемогу в міжнародній премії SAP Innovation Awards 2026 у категорії Financial Futurist. Нагорода відзначає трансформацію фінансового управління у секторі оборони та впровадження сучасного цифрового рішення на базі SAP – інформаційно-комунікаційної системи «Бюджет».

Система дозволяє об’єднати у цифровому середовищі ключові дані про фінансові ресурси у Міноборони й ЗСУ. Система оперативно показує, скільки коштів у війську виділено, використано та залишилось. Її застосування дозволяє швидко помічати затримки, коригувати плани, реагувати на неефективне використання ресурсів.

«“Бюджет” працює як єдине цифрове середовище для планування і контролю видатків у війську. Система задіяна в органах управління та поступово масштабується до військових частин, що дозволяє відмовитися від ручних зведень і отримувати чіткі дані безпосередньо з місць використання коштів», – зазначила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Рішення SAP сьогодні використовують для управління оборонними ресурсами понад 90% армій країн НАТО.

Зазначається, що провадження рішень SAP є частиною системної цифрової трансформації сектору оборони України.

Сервіси на базі SAP вже використовуються для:

• управління логістикою;

• фінансового планування та контролю;

• обліку матеріальних ресурсів.

Зокрема, на основі SAP у Силах оборони вже функціонує цифрова система Управління логістичним забезпеченням, яка дозволяє підвищувати точність і швидкість забезпечення підрозділів.

Станом на сьогодні у Силах оборони понад 1000 військових частин та 4500 користувачів працюють у системах на базі SAP.

У 2026 році Міноборони планує завершити повну цифровізацію процесів по управлінню особовим складом, управлінню фінансами і управління матеріальними цінностями, озброєнням і військовою технікою.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI