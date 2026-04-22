 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Міноборони отримало премію SAP Innovation Awards 2026

22 апреля 2026 г., 8:25
0 
 
Міністерство оборони України здобуло перемогу в міжнародній премії SAP Innovation Awards 2026 у категорії Financial Futurist. Нагорода відзначає трансформацію фінансового управління у секторі оборони та впровадження сучасного цифрового рішення на базі SAP – інформаційно-комунікаційної системи «Бюджет».
 
Система дозволяє об’єднати у цифровому середовищі ключові дані про фінансові ресурси у Міноборони й ЗСУ. Система оперативно показує, скільки коштів у війську виділено, використано та залишилось. Її застосування дозволяє швидко помічати затримки, коригувати плани, реагувати на неефективне використання ресурсів.
 
«“Бюджет” працює як єдине цифрове середовище для планування і контролю видатків у війську. Система задіяна в органах управління та поступово масштабується до військових частин, що дозволяє відмовитися від ручних зведень і отримувати чіткі дані безпосередньо з місць використання коштів», – зазначила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
 
Рішення SAP сьогодні використовують для управління оборонними ресурсами понад 90% армій країн НАТО. 
 
Зазначається, що провадження рішень SAP є частиною системної цифрової трансформації сектору оборони України.
 
Сервіси на базі SAP вже використовуються для:
• управління логістикою;
• фінансового планування та контролю;
• обліку матеріальних ресурсів.
 
Зокрема, на основі SAP у Силах оборони вже функціонує цифрова система Управління логістичним забезпеченням, яка дозволяє підвищувати точність і швидкість забезпечення підрозділів.
 
Станом на сьогодні у Силах оборони понад 1000 військових частин та 4500 користувачів працюють у системах на базі SAP.
 
У 2026 році Міноборони планує завершити повну цифровізацію процесів по управлінню особовим складом, управлінню фінансами і управління матеріальними цінностями, озброєнням і військовою технікою.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  