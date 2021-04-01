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QNAP выпустила карту для NAS/PC с двумя портами 2.5GbE и слотами M.2 SSD

1 апреля 2021 г., 12:55
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QNAP выпустила карту для NAS/PC с двумя портами 2.5GbE и слотами M.2 SSD

Компания QNAP Systems (Quality Network Appliance Provider) анонсировала выход PCIe-карты QM2-2P2G2T, предназначенной для расширения возможностей ПК, серверов, рабочих станций под управлением Windows/Linux, а также сетевых хранилищ данных (NAS) с ОС QTS или QuTS hero дополнительными слотами для подключения M.2 SSD и сетевыми разъёмами 2.5GbE.

Как отмечается, владельцы NAS-систем QNAP благодаря новой карте смогут ощутить преимущества более быстрого сетевого подключения, улучшить общую производительность путём кэширования на SSD, а также наращивать ёмкость хранилища, не занимая его штатные 3,5-дюймовые отсеки.

Пользователи, помимо увеличения вместимости накопителей также смогут повысить быстродействие ввода-вывода, сгружая на SSD наиболее требовательные к полосе пропускания задачи, чтобы свести к минимуму время загрузки приложений.

Карта с интерфейсом PCIe Gen3×4 и габаритами 152,65×68,9×20,6 мм оснащена Ethernet-контроллером Intel I225-LM и двумя сетевыми портами 2.5GBASE-T Multi-Gigabit (2.5G /1G /100M /10M) для задач, требующих высокой пропускной способности. Термодатчики M.2 SSD и бесшумный модуль охлаждения (радиатор и интеллектуальный вентилятор) позволяют отслеживать температуру накопителя в реальном времени и поддерживать оптимальный для него тепловой режим работы.

«QM2-2P2G2T отражает стремление нашей компании предоставлять комплексные и недорогие решения пользователям QNAP NAS, а также ПК и рабочих станций. QM2-2P2G2T идеальна для применения дома и на рабочем месте с ресурсоёмкими приложениями, такими как встроенное редактирование видео или игры, и особенно подходит для Windows Server», — отметил Стэнли Хуанг (Stanley Huang), продукт-менеджер QNAP.

Карта QM2-2P2G2T обеспечивается гарантией в 1 год, продукт будет предлагаться по цене в 4899 грн.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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