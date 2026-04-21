Google диверсифікує постачальників AI-процесорів, підключаючи Marvell

21 апреля 2026 г., 14:35

Акції компанії Marvell Technology зросли на 7% на ранкових торгах у понеділок після оприлюднення інформації про можливу угоду з корпорацією Google.



Як повідомляє The Information, розробник напівпровідників веде переговори з Alphabet щодо створення двох нових чіпів. Ці спеціалізовані рішення призначені для підвищення ефективності роботи моделей AI у дата-центрах пошукового гіганта, що стає критично важливим на фоні дефіциту потужностей на ринку.



Потенційна співпраця передбачає розробку двох окремих компонентів, де першим є модуль обробки пам'яті для доповнення існуючих тензорних процесорів TPU, а другим — абсолютно новий прискорювач, побудований спеціально для запуску складних моделей AI. Наразі Google вже використовує власні процесори для навчання нейромереж та обробки запитів користувачів, проте тривалий час основним партнером у проектуванні цих рішень була компанія Broadcom. Залучення Marvell вказує на стратегію Google щодо зменшення залежності від одного постачальника.



Такі кроки великих технологічних гравців зумовлені бажанням відійти від використання дорогих зовнішніх рішень, зокрема від NVIDIA. Окрім Google, компанія Meta також активно інвестує у власні розробки, щоб отримати чіпи, максимально адаптовані під внутрішні програмні інструменти. Використання персоналізованих процесорів дозволяє значно знизити витрати на навчання AI та інференс, що є ключовим фактором конкурентоспроможності у сучасному технологічному секторі.



Ринкова вартість Marvell становить зарах близько 122,15 млрд дол., і в разі підтвердження угоди вона може збільшитися ще на 9 млрд дол, за різними оцінками. Наразі акції компанії торгуються з високим коефіцієнтом відносно очікуваного прибутку, що підкреслює віру інвесторів у її потенціал на ринку спеціалізованих напівпровідників. Більшість аналітиків зберігають позитивний прогноз щодо цінних паперів розробника, зазначаючи, що попит на кастомні ASIC-рішення для великих обчислювальних хмар продовжуватиме зростати.



Рішення Google залучити Marvell до розробки критично важливих компонентів є чітким сигналом про зміну балансу сил в індустрії напівпровідників. Довгий час Broadcom залишалася фактичним монополістом у проектуванні тензорних процесорів для Google, проте стратегія мультисорсингу стає життєво необхідною для зниження ризиків у ланцюжках постачання.



Головним стратегічним ризиком залишається швидкість впровадження нових архітектур, адже сектор AI змінюється надзвичайно динамічно. До моменту виходу готового продукту його характеристики можуть поступитися новим ітераціям універсальних прискорювачів від NVIDIA, яка продовжує домінувати завдяки своїй екосистемі програмного забезпечення. Крім того, Google доведеться вирішувати складні питання сумісності нових модулів пам'яті від Marvell з архітектурою Broadcom, що вже інтегрована в тисячі серверних стійок.



Для інвесторів ця подія підтверджує довгостроковий тренд на вертикальну інтеграцію Big Tech компаній. Перехід від закупівлі стандартних компонентів до створення власних ASIC-рішень дозволяє не лише економити мільярди доларів на маржі постачальників, а й отримувати унікальні переваги у швидкодії алгоритмів. Якщо Marvell вдасться реалізувати цей проект, це створить прецедент для інших клієнтів хмарних послуг, стимулюючи подальшу фрагментацію ринку професійних обчислювальних чіпів.

