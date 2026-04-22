SpaceX має намір купити стартап Cursor за 60 млрд дол. перед виходом на IPO

Компанія SpaceX офіційно оголосила про укладення стратегічної угоди з AI-стартапом Cursor, яка надає аерокосмічному гіганту право викупити розробника інструментів для програмування за 60 млрд дол. наприкінці цього року. Альтернативним варіантом угоди є виплата 10 млрд дол. за спільну роботу компаній над створенням передових систем штучного інтелекту. Про це повідомляється в екаунті SpaceX на платформі X,

Як зазначає CNBC, генеральний директор Cursor Майкл Труелл (Michael Truell) підтвердив партнерство, зазначивши, що воно стане вагомим кроком у розвитку їхньої моделі Composer та створенні найкращого середовища для написання коду за допомогою AI.

Ця новина з’явилася на тлі повідомлень про те, що Cursor веде переговори щодо залучення 2 млрд дол. інвестицій від таких фондів, як Andreessen Horowitz, Thrive Capital та компанії NVIDIA, що оцінюють стартап у понад 50 млрд дол.

Ілон Маск, який у лютому 2026 року об’єднав SpaceX зі своїм AI-стартапом xAI (угода була оцінена ним у 1,25 трлн дол.), продовжує консолідувати активи навколо розробок у сфері штучного інтелекту.

Використання технологій Cursor має допомогти підрозділу xAI скоротити відставання від головних конкурентів - OpenAI з їхнім інструментом Codex та Anthropic.

Варто зазначити, що раніше, у березні 2025 року, Маск провів внутрішню реструктуризацію, формально передавши соцмережу X під управління xAI у межах безготівкової угоди. Тепер ці ресурси інтегровані у структуру SpaceX, що перетворює аерокосмічну компанію на багатопрофільний конгломерат перед імовірним виходом на IPO.

Оголошення про угоду відбулося менш ніж за тиждень до початку резонансного судового процесу між Ілоном Маском та Семом Альтманом (Sam Altman), чия компанія OpenAI була одним із ранніх інвесторів у Cursor.

Наразі SpaceX вже залучила до свого штату ключових програмістів зі стартапу, що підкреслює глибоку інтеграцію команд. Нова структура SpaceXAI планує використовувати інструменти Cursor для тестування змін у коді та запису дій розробників через відео та логи, що має прискорити створення складних програмних систем для космічних місій та AI-моделей.

Можливість вибору між поглинанням за 60 млрд дол. та виплатою 10 млрд дол. за партнерство дає Маску гнучкість у фінансовому плануванні перед очікуваним IPO об’єднаної компанії. Це дозволяє зафіксувати доступ до критично важливих технологій AI-кодингу, які стануть фундаментом для програмного забезпечення майбутніх кораблів Starship та автономних систем xAI.

Аналітики зазначають, що головним стратегічним ризиком цієї угоди є надмірна концентрація активів під керівництвом однієї особи та складність інтеграції настільки різних бізнесів. Злиття космічної компанії з AI-стартапами створює безпрецедентний за масштабами конгломерат, чия оцінка в 1,25 трлн дол. значною мірою базується на майбутніх обіцянках, а не на поточних прибутках від AI. Крім того, пряма конкуренція з OpenAI, яка має частку в Cursor, додає юридичної напруги до вже існуючих конфліктів між лідерами індустрії.

Для ринку напівпровідників та програмного забезпечення ця подія є сигналом до подальшої вертикальної інтеграції. Якщо SpaceX вдасться створити «найкращий у світі AI для кодування», це змінить правила гри для мільйонів розробників та зменшить залежність екосистеми Маска від сторонніх платформ. Однак успіх залежатиме від здатності втримати таланти всередині Cursor після поглинання, враховуючи нещодавню масову відставку співзасновників xAI, що вже створювало труднощі для AI-амбіцій Маска.

