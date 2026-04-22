Фінляндія виділила 1 млн євро на посилення кіберстійкості України

Як повідомляє Держспецзвʼязку, до кінця 2026 року Фінляндія спрямує 1 млн євро на підтримку проєктів у межах Талліннського механізму. Кошти будуть використані для посилення кіберстійкості цивільної та критичної інфраструктури України.

Представники Фінського інституту державного управління HAUS провели низку зустрічей з фахівцями українських державних органів, щоб краще зрозуміти актуальні виклики у сфері кібербезпеки та визначити напрями практичної співпраці.

Очікується, що конкретні проєкти, які підтримуватиме Фінляндія у межах Талліннського механізму, буде визначено протягом кількох місяців. Їх затвердить спеціальна наглядова рада при МЗС Фінляндії. Фокус буде зосереджено на довгострокових комплексних проєктах із розвитку кіберспроможностей України, а також на освітніх ініціативах і програмах підвищення кваліфікації українських кіберфахівців.

Зазначається, що фінська сторона також зацікавлена у розвитку взаємодії між українськими та фінськими кіберкомпаніями. Таке партнерство сприятиме посиленню міжнародної співпраці у протидії кіберзагрозам і відкриє нові можливості для обміну технологічними рішеннями та досвідом.

Талліннський механізм засновано у грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги, спрямованої на посилення кібербезпеки та кіберстійкості України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Фінляндія приєдналася до Талліннського механізму у жовтні 2025 року.

Наразі в межах Талліннського механізму на різних етапах реалізації перебуває понад 25 проєктів, спрямованих на посилення кіберстійкості українських державних органів і критичної інфраструктури. Крім того, реалізується низка ініціатив – від оцінювання кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури до програм розвитку спроможностей і професійного навчання українських фахівців.

