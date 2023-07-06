Середня ціна на DRAM у ІІІ кв. ще скоротиться на 5%

6 июля 2023 г., 15:35

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TrendForce повідомляє, що постійне скорочення виробництва постачальниками DRAM призвело до поступового щоквартального зниження загальної пропозиції DRAM. Сезонний попит, з іншого боку, допомагає пом’якшити тиск запасів на постачальників. За прогнозами TrendForce, у третьому кварталі середня ціна (ASP) на DRAM знизиться ще до 5%. Попри узгоджені зусилля постачальників, рівень запасів залишається високим, що утримує ціни на низькому рівні. Хоча скорочення виробництва може допомогти зупинити щоквартальне падіння цін, відчутне відновлення цін може відбутися не раніше 2024 року.

Оперативна пам’ять для ПК: Очікується, що переваги консолідованого скорочення виробництва DDR4 трьома найбільшими постачальниками стануть очевидними в третьому кварталі. Крім того, тиск на запаси постачальників частково зменшився завдяки агресивним закупівлям декількох OEM-виробників за низькими цінами протягом ІІ кв. Оцінка середніх цінових тенденцій на продукти PC DRAM в ІІІ кв. показує, що DDR4 продовжить залишатися в стані постійного надлишку пропозиції, що призведе до очікуваного квартального падіння цін на 3~8%. Прогнозується, що ціни на DDR5, під впливом зусиль постачальників щодо утримання цін і незадоволеного попиту покупців, знижуватимуться на 0-5% щоквартально. Прогнозується, що в третьому кварталі загальний ASP PC DRAM знизиться на 0~5% у порівнянні з попереднім кварталом.

Серверна DRAM: Запаси покупців залишаються високими, а перехід на нові платформи не виправдав очікувань. Незважаючи на нещодавню інвестиційну спрямованість CSP на серверне обладнання для ШІ, що прискорює закупівлі серверної DRAM високої ємності, такої як DDR5 128G і HBM, значного скорочення запасів серверної DRAM не відбулося. Зниження цін на DDR4 і DDR5 становить приблизно 3~8% і 0~5% відповідно, що свідчить про стійку тенденцію до зниження цін на серверну DRAM-пам’ять. Таким чином, середні ціни на серверну DRAM знизяться приблизно на 0~5% у ІІІ кв.

Мобільна DRAM: Попри слабкий попит на смартфони в першому півріччі 2023 р., очікується, що традиційний піковий сезон та одночасне скорочення виробництва постачальниками сприятиме зростанню попиту на мобільну DRAM. Однак ці заходи не допоможуть суттєво скоротити запаси на складах постачальників. Послідовне зниження цін протягом останніх кварталів досягло базового рівня цін для постачальників, що спонукало корейські компанії до підвищення цін на мобільну DRAM. Але через надлишкову пропозицію виникло протистояння між покупцями та продавцями. Прогнозується, що ASP мобільної DRAM впаде на 0~5% в ІІІ кв., хоча спорадичне зростання цін може відбутися через стратегічні кроки постачальників.

Графічна DRAM: Очікується, що серія NVIDIA RTX 40, разом з традиційним піковим сезоном, стимулюватиме значне зростання попиту на графічну DRAM, особливо GDDR6 16 Гб, протягом третього кварталу. Однак, враховуючи те, що покупці накопичили запаси заздалегідь у другому кварталі і зараз мають значні запаси, постачальники можуть виявитися не в змозі підвищити ціни на ринку, який залишається в стані надлишку пропозиції. Тому в третьому кварталі прогнозується щоквартальне падіння ринкової ціни на основну GDDR6 16 Гб на 0~5%, що відповідає падінню ASP для графічної DRAM.

Споживча DRAM: На цей момент на ринку спостерігається повільний темп транзакцій. SK hynix планує розширити поставки DDR3 та DDR4 4 Гб на своєму заводі в Вусі, поступово збільшуючи виробничі потужності. Одночасно Winbond перейшов до стадії масового виробництва, при цьому очікується збільшення обсягів випуску пластин щоквартально. Як результат, споживчий ринок DRAM продовжує боротися з надлишком пропозиції. Однак, постачальники поступово скорочують обсяги виробництва, і очікується, що це дасть свої плоди в третьому кварталі. Враховуючи значні операційні збитки, які несуть ці постачальники, ці фактори повинні обмежити падіння ASP споживчої DRAM до 0~5% в ІІІ кв.

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