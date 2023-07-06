WithSecure презентувала новий продукт Cloud Security Posture Management

6 июля 2023 г., 14:25

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Компанія BAKOTECH, міжнародний Value-Added IT-дистриб'ютор, повідомляє, що WithSecure представила нове рішення для безпечного користування хмарою – Elements Cloud Security Posture Management.

Рішення допомагає керувати ризиками та підвищувати надійність захисту. Як новий модуль портфоліо WithSecure Elements, Cloud Security Posture Management доповнює картину стану хмарної безпеки вашої організації, забезпечуючи управління вразливостями, автоматизоване керування виправленнями, динамічний аналіз загроз і безперервну аналітику поведінки.

В рамках платформи Elements, Cloud Security Posture Management дозволяє захистити гібридні та хмарні об’єкти, встановити безперервний захист, подолати виклики багатохмарних систем безпеки та практикувати керування ризиками. Модуль призначений для управління ризиками, пов’язаними із вразливостями та неправильними конфігураціями в популярних хмарних платформах IaaS. Підтримка AWS і Microsoft Azure надається з самого початку.

Можливості, які надає Cloud Security Posture Management, доповнюють модулі захисту кінцевих точок WithSecure Elements, виявлення кінцевих точок і реагування на них, керування вразливими місцями та модулі захисту спільної роботи, щоб гарантувати безпечну міграцію до хмари.

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