Благодійний фонд компанії SoftServe зібрав понад 11,7 млн дол. на підтримку України

6 июля 2023 г., 16:25

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SoftServe оприлюднив річний звіт зі сталого розвитку за 2022 рік. Зокрема в умовах розв’язаною росією проти України повномасштабної війни, компанія докладає зусиль, щоб підтримати своїх співробітників та їхні сім'ї, а також допомогти народу України.

Корпоративний благодійний фонд компанії «Відкриті очі» зібрав понад 11,7 млн дол. на підтримку України. Завдяки цим коштам було надано життєво необхідну гуманітарну та іншу допомогу тим, хто її потребує. Крім того, станом на кінець 2023 року фонд доправив на фронт 71 автомобіль швидкої допомоги та 52 медичні евакуаційні машини в рамках проєкту Drive for Life.

Краудсорсингова платформа Open Tech компанії SoftServe реалізувала 10 pro bono проєктів, спрямованих на допомогу Україні. Серед них – створення вебсайту для фонду «Повернись живим», який дозволив зібрати понад 135 млн грн на потреби української армії, а також розробка розважальної гри НУМО для ЮНІСЕФ в Україні, якою скористалося 74 тис. дітей у бомбосховищах.

З початку вторгнення, компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті співробітників, що включало фінансову, операційну, інформаційну та психологічну підтримку. SoftServe релокував понад 5000 людей, а більш як 1750 працівників у Польщі та Україні отримали безкоштовну психологічну підтримку.

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