СБУ ліквідувала десяток ботоферм, що працювали на розхитування обстановки в країні

4 мая 2023 г., 10:35

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Кіберфахівці «Служби безпеки України» викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в країні. Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей.

Для «розгону» фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram та Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено дев’ять ботоферм і викрито їхніх організаторів. «Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Під час обшуків у зловмисників виявлено: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності; банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні «вкиди»; 5 тис. SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку; GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст.361 «Кримінального кодексу України» (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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