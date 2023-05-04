Тайванська Gigabyte допомогла побудувати завод з випуску серверів

4 мая 2023 г., 11:25

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Як пишуть мордорські ЗМІ, компанії «Яндекс», «Ланіт» та тайванська Gigabyte завершили будівництво заводу з випуску обчислювальної техніки на території індустріального парку неподалік від Рязані (на відстані 15 км від міста).





Підкреслюється, що на новому заводі будуть виконуватися всі технічні операції від поверхневого монтажу компонентів серверів та іншого обладнання до випробувань готової продукції. Потужність заводу становить до 60 тис. готових серверів на рік.





«Яндекс» представив у квітні свою лінійку серверів OpenYard і компанія розраховує отримати доступ до держзакупівель і скласти конкуренцію російським виробникам серверного обладнання.





Сервери, що виробляються на підприємстві, спроектовані з використанням розробок і технологій «Яндекса». Компанія понад вісім років сама створює проєкти серверів для своїх дата-центрів і накопичила великий досвід. Раніше «Яндекс» почав часткове перенесення в Росію виробництва своїх серверів з Китаю і Тайваню. До цього моменту подібне обладнання використовувалося тільки в дата-центрах «Яндекса», зокрема для розширення хмарної платформи Yandex Cloud. Тепер компанія має намір пропонувати свої серверні та СЗД рішення російським клієнтам.





«Яндекс» випустив свої перші сервери під торговою маркою OpenYard у листопаді 2021 року. Першу партію зібрали на контрактному виробництві «АЛТ Мастер» у Зеленограді.





У жовтні 2021 року «Яндекс» спільно з «Ланіт», Gigabyte і ВТБ почав будувати під Рязанню завод із виробництва серверів.





Деталі участі у проєкті компанії Gigabyte не розкривається, але відомо, що на відміну від інших тайванських виробників - Acer та Asus - вона свою роботу у рф не зупиняє.

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