Квартальний виторг AMD впав на 9%

4 мая 2023 г., 9:35

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AMD повідомила про кращі, ніж очікувалося, доходи і прибуток за перший квартал, але акції компанії впали на 6% на розширених торгах після того, як чипмейкер опублікував прогноз на поточний період, який не збігся з оцінками аналітиків.





Прибуток на акцію у І кв. склав 60 центів на акцію проти 56 центів за прогнозом. Виторг впав на 9% з 5,89 млрд дол. роком раніше до 5,35 млрд дол. проти 5,3 млрд дол., що очікували аналітики.





Чистий збиток компанії збільшився до 139 млн дол., або 9 центів на акцію, порівняно з чистим прибутком у 786 млн дол., або 56 центів на акцію, за аналогічний період минулого року.





Найбільше падіння відбулося в клієнтській групі AMD, яка включає продажі процесорів для персональних комп’ютерів. Компанія повідомила про 739 млн дол. у цій категорії, що на 65% менше, ніж 2,1 млрд дол. за аналогічний період минулого року.





Звіт AMD з’явився в той час, коли індустрія ПК переживає глибокий спад, а поставки впали на 30% в першому кварталі, згідно з даними IDC. Минулого тижня Intel, основний конкурент AMD на ринку ПК та серверних чіпів, повідомила, що її загальні продажі впали на 36%.





«Ми вважаємо, що перший квартал став дном для нашого клієнтського процесорного бізнесу», - наголосила генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su).





Продажі AMD в сегменті центрів обробки даних зросли до 1,295 млрд дол. з 1,293 млрд дол. за аналогічний період минулого року. Компанія заявила, що в поточному кварталі ця категорія, швидше за все, зросте ще більше.





«З точки зору загального ринку, я думаю, що корпоративний сегмент все ще буде змішаним, але ми очікуємо деякого поліпшення. Це трохи залежить від макроситуації», - підкреслила Су.





Продажі у сегменті вбудованих рішень злетіли до 1,56 млрд дол. з 595 млн дол. у річному обчисленні, частково завдяки додатковим доходам від купівлі компанії Xilinx.





Ігровий сегмент, який включає графічні процесори для ПК, а також чіпи для консолей, таких як Sony PlayStation 5, відзвітував про продажі в розмірі 1,76 млрд дол., що трохи менше, ніж торішні 1,88 млрд дол.





AMD заявила, що очікує близько 5,3 млрд дол. продажів в поточному кварталі, в порівнянні з оцінками Волл-стріт в 5,48 млрд дол. Ліза Су заявила, що компанія бачить «зростання в другій половині року, оскільки ринки ПК і серверів зміцнюються».

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