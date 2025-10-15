 
Злочинці незаконно отримували доступ до банківських акаунтів українців

15 октября 2025 г., 14:25

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили учасників організованої злочинної групи, які незаконно отримували доступ до банківських акаунтів українців, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Угрупування використовувало персональні дані користувачів онлайн-банкінгу – фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Завдяки чому несанкціоновано входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через систему авторизації BankID. Співробітники СБУ вручили підозри учасникам злочинної групи.

Мінцифра 2022 року спільно з Українським бюро кредитних історій (УБКІ) запустила в Дії push‑сповіщення про перевірку кредитної історії. Якщо банк чи інша фінансова установа перевіряє дані користувача – він миттєво про це дізнаєтеся. Це дає змогу вчасно зреагувати й зупинити шахраїв. За весь час роботи сервісу українці вже отримали понад 75,9 млн сповіщень.

