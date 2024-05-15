Уряд працює над посиленням вимог до програмних реєстраторів розрахункових операцій, через кібервразливість

15 мая 2024 г., 16:35

Міжвідомча робоча група при Міністерстві фінансів з лютого працює над посиленням вимог до програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), повідомляє Forbes. Йдеться про цифровий касовий апарат у вигляді програми для компʼютера або мобільного пристрою. Зараз готуються законодавчі пропозиції щодо вдосконалення роботи системи.

Річ у тому, що кіберфахівці Служби безпеки України проаналізували роботу програмних касових апаратів і виявили низку вразливостей, які можуть впливати на захист податкової інформації від знищення, підміни, модифікації тощо. Потенційно це дає зловмисникам можливість маніпулювати інформацією. Зокрема, податківці можу отримувати невірні дані про обсяги операцій, бази оподаткування, обсяги податків, які мають бути сплачені до бюджету.

Слід додати, що у 2021 році в Україні працювали майже 300 тисяч класичних РРО і близько 59 тисяч ПРРО. Тепер же ситуація змінилася докорінно – понад 604 тисяч ПРРО проти 273 тисяч звичайних РРО.

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