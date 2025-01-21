Українські компанії постачали мікрочипи для російських ракет та безпілотників

21 января 2025 г., 14:24

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Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій займалися поставками у рф електронних компонентів для виробництва ракет та безпілотників.

Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована у рф та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу «Х-101», «Калібр» та «Іскандер-К».

Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню «Торнадо-Г» та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52.

За матеріалами справи, фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до рф в обхід санкційних заборон.

Для успішної реалізації задуму вони, підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукцію на території України та інших держав, відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти – російській компанії, яка також знаходяться під санкціями Заходу.

Задокументовано, що тільки протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до росії понад 1,5 тис. лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тис. дол.

Під час обшуків у посадовців компанії виявлено речові докази їхньої роботи в інтересах кремля. Наразі СБУ затримала одного із фігурантів та повідомила йому про підозру за ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою). За цією ж статтею готується повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

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