Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

SAP Ukraine відзначила партнерів на українському ринку

24 сентября 2025 г., 15:35
На початку вересня SAP Ukraine провела спортивний турнір із пляжного волейболу серед партнерів компанії. Мета заходу SAP Cloud Champions Tournament - зміцнити командну співпрацю, що є дуже важливою для успішного впровадження хмарних рішень SAP на українському ринку.

Цьогорічними учасниками турніру стали партнери SAP Ukraine: UST Ukraine, O-digital, De7 Partner, Eigenmethod, ModusX, Metinvest.

«Уже другий рік поспіль ми об’єднуємо партнерів SAP в Україні на спортивному турнірі, щоб посилити командну єдність і заохотити до нових досягнень. Ми пишаємося партнерами, які, попри щоденні виклики, допомагають клієнтам трансформувати бізнес-процеси та впроваджувати інновації. Турнір із пляжного волейболу став чудовою можливістю поєднати роботу та відпочинок, підтримати командний дух і знайти баланс між професійними обов’язками та особистим життям», — зазначив Денис Бельський, керівник напряму роботи з партнерами SAP Ukraine.

Переможцями турніру стали:

Команда O-digital здобула перемогу в турнірі чемпіонів SAP Cloud, що об’єднав найкращі команди, які змагалися за звання справжніх чемпіонів у світі хмарних технологій.

Метінвест перемогли в турнірі SAP Delivery Challenge, що відображав виклики інтеграції хмарних рішень SAP, де команди мали діяти злагоджено та швидко адаптуватися до змін.

Спеціальні відзнаки отримали:

Команда UST Ukraine здобула нагороду SAP Cloud Harmony — за найвищий рівень командної гри та гармонії.
Команда De7 Partner отримала нагороду SAP Synergy Excellence — за найкращу командну координацію та інтеграцію.
Команду ModusX відзначено нагородою SAP Cloud Insight — за найкраще використання аналітики та стратегічного підходу.
Відзнаки у різних категоріях стали визнанням командного духу та досягнень учасників.


Партнерська мережа SAP в Україні налічує 19 сертифікованих компаній.
 

