Новий пакет передплати Google AI Plus вже доступний в Україні за 225 грн на місяць

24 сентября 2025 г., 14:25

Google запускає в Україні новий план передплати AI Plus, який відкриває ширший доступ до потужних інструментів штучного інтелекту. Відтепер ще більше українців зможуть отримати доступ до AI інструментів для підвищення продуктивності та творчості за доступною ціною.

План Google AI Plus включає: вищі ліміти для моделі створення та редагування зображень (Nano Banana) у застосунку Gemini; більше доступу до моделі генерації відео від Google (Veo 3 Fast) безпосередньо в застосунку Gemini, а також у передових інструментах для створення зображень та кінофільмів Whisk і Flow; доступ до Gemini безпосередньо в Gmail, Docs, Sheets та інших програмах; сховище на 200 ГБ для Google Фото, Диска й Gmail. Крім того, всіма цими перевагами можна ділитися з іншими членами родини (до п'яти осіб).

Пакет передплати Google AI Plus вже доступний в Україні за 224,99 грн на місяць. Для нових користувачів перші 6 місяців передплати зі знижкою 50% – 114,99 грн на місяць.

