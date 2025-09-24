Штучний інтелект у Дії обробляє вже понад 85% звернень громадян

24 сентября 2025 г., 16:25

Три місяці тому Міністерство цифрової трансформації України впровадило штучний інтелект у службі підтримки державного сервісу Дія. За кілька місяців ефективність команди підтримки Дії значно зросла, а громадяни отримують відповіді на свої запити буквально за секунди. Уже зараз AI-консультант правильно відповідає на 85% запитів громадян. Без втручання оператора технологія надає консультацію по більш як 150 послугах.

AI-консультант самостійно розпізнає продукт і тематику питання, а проблемні кейси збирає через форми. Швидкість відповіді – до 5 сек. AI працює 24/7 та самостійно відповів у понад 350 тис. діалогів. Випадки «всі оператори зайняті» знизилися з 5-7% до менш ніж 0,01%.

Оператори обробляють лише 10-15% унікальних складних звернень. Навантаження на них зменшилося на 79% – з більш як 80 тис. до 17 тис. унікальних діалогів.

