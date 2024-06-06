SAP купує фахівця з юзабіліті додатків WalkMe за 1,5 млрд доларів

6 июня 2024 г., 17:35

0

Tweet

За повідомленням SAP, компанія уклала угоду на суму 1,5 млрд дол. з придбання WalkMe, розробника платформи програмного забезпечення як послуги, що спрощує використання корпоративних додатків.



Пропозиція SAP у розмірі 1,5 млрд дол. оцінює WalkMe з Тель-Авіва в 14 доларів за акцію, що на 45% вище за ціну закриття торгів у середу.



«Купуючи WalkMe, ми подвоюємо підтримку, яку надаємо нашим кінцевим користувачам, допомагаючи їм швидко впроваджувати нові рішення і функції, щоб отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій в ІТ», - сказав головний виконавчий директор SAP Крістіан Кляйн.



Компанія WalkMe була запущена 2011 року і за наступне десятиліття отримала від інвесторів 307 млн дол. У 2021 році WalkMe розмістила свої акції на біржі Nasdaq, провівши первинне публічне розміщення, яке дало змогу залучити близько 287 млн дол. Однойменна SaaS-платформа WalkMe призначена для двох основних цілей: допомогти підприємствам скоротити витрати на програмне забезпечення і зробити їхні додатки для клієнтів простішими у використанні.



Платформа WalkMe може автоматично складати карту програмних продуктів, які застосовують співробітники організації, і збирати дані про використання кожного додатка. Ці дані містять, крім інших показників, кількість співробітників, які регулярно взаємодіють із ПЗ. Використовуючи інформацію, отриману від WalkMe, компанія може визначити, чи не придбала вона більше ліцензій на програмне забезпечення, ніж необхідно, і відповідним чином скоригувати свою стратегію закупівель.



Інший напрямок діяльності WalkMe - допомога підприємствам у підвищенні зручності використання додатків. Платформа може виявити неактивні форми та інші недоліки в інтерфейсі застосунку. Вона також виявляє більш тонкі проблеми, наприклад, випадки, коли на виконання певної дії у користувачів йде занадто багато часу.



Щоб допомогти компаніям ще більше поліпшити юзабіліті своїх застосунків, WalkMe надає інструмент для впровадження керівництв у застосунках. Ці посібники мають форму панелей, що спливають, які з'являються в потрібний момент і пояснюють, як працює та чи інша функція застосунку. Розробники також можуть використовувати WalkMe для інтеграції інших типів покажчиків в інтерфейс сервісу, а також для налаштування цього контенту для різних користувачів.



Ще один спосіб полегшити навігацію в застосунках - додати вбудований чатбот. Платформа WalkMe містить у собі готовий помічник зі штучним інтелектом, який позбавляє розробників необхідності створювати його з нуля, прискорюючи тим самим реалізацію програмних проєктів. Компанія стверджує, що її чат-бот може отримувати інформацію та автоматично виконувати такі завдання, як відкриття тікетів підтримки.



Виторг WalkMe минулого кварталу становила 68,6 млн дол., що на 6% більше, ніж роком раніше. Станом на 31 березня, база інсталяцій компанії включала 536 організацій, які щорічно витрачають на її програмне забезпечення понад 100 тис. дол.



SAP розраховує завершити придбання в третьому кварталі. Після цього софтверний гігант використовуватиме технології WalkMe для вдосконалення двох своїх продуктів: Joule та Enable Now.



Joule - це чат-бот, який SAP почала впроваджувати в портфель свого програмного забезпечення минулого року. Він може автоматизувати такі завдання, як візуалізація даних про продажі у вигляді графіків і виявлення причин затримок у доставленні товарів. SAP також інтегрує деякі з можливостей WalkMe у свою пропозицію Enable Now, яка дає змогу компаніям створювати посібники з інтерфейсу в застосунку та інші навчальні ресурси, наприклад, навчальні курси.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0

Tweet