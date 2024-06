Нові ноутбуки Acer Chromebook Plus Enterprise покращують користувацьку взаємодію з хмарними технологіями Cloud Workplace

6 июня 2024 г., 16:35

Компанія Acer представила два нові ноутбуки Acer Chromebook Plus Enterprise, розроблені на основі технологій і можливостей штучного інтелекту Google, які забезпечують бізнес, його персонал і виконавців найсучаснішими технологіями для більш ефективної та безпечної роботи в хмарі.



Обидві нові моделі Chromebook Plus Enterprise – Acer Chromebook Plus Enterprise 515 та Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 – постачаються з розгорнутими бізнес-можливостями ChromeOS, що забезпечує найкращий у своєму класі захист, просте керування, гнучкий доступ і розширену адміністративну підтримку, і все це з удвічі більшими показниками швидкості, обсягу пам’яті та сховища. Ноутбук Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-4HN) також доступний для споживачів і окремих користувачів.



«Нові моделі Acer Chromebook Plus Enterprise пропонують організаціям найкращі можливості штучного інтелекту Google у ChromeOS, що мають на меті підвищити ефективність роботи персоналу та заохотити працівників до спільного виконання проєктів, – пояснює Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор підрозділу ноутбуків Acer. – Організаціям усіх типів, від корпоративних офісів до малого бізнесу, роздрібних продавців і закладів охорони здоров’я, потрібні надійні пристрої з підтримкою штучного інтелекту для виконання робочих завдань, а нові ноутбуки Acer Chromebook Plus Enterprise забезпечують усе це та багато іншого».



Завдяки процесору Intel Core 7 150U і 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X ці системи забезпечують першокласну продуктивність, розширену багатозадачність і можливості генеративного ШІ, щоб персонал, який використовує хмарні технології, окремі команди й працівники легше підтримували між собою зв’язок і працювали ефективно. Компанії та організації можуть покластися на ChromeOS, що гарантує безпечну й безперебійну роботу застарілих, корпоративних і приватних програм. Крім того, моделі Acer Chromebook пропонують підвищений час автономної роботи до 10 годин завдяки акумуляторам із можливістю швидкого заряджання.



Працівники, що використовують свої моделі Acer Chromebook Plus Enterprise для відеоконференцій, можуть вибрати програму, яка їм до вподоби, як-от Zoom, Slack, Google Meet чи Microsoft Teams, знаючи, що вони матимуть якнайкращий вигляд і звучатимуть як годиться завдяки вебкамерам із технологією шумопоглинання Temporal Noise Reduction (TNR) від Acer. Вбудовані інструменти для відеовикликів на базі штучного інтелекту Google у ChromeOS автоматично покращують чіткість зображення й рівень освітлення, усувають зайвий шум і розмивають тло. Подвійні динаміки й технологія DTS Audio доповнюють картинку високоякісним звуком без спотворень, щоб під час конференцій не виникало жодних проблем.



Новий Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CPE595-2/T) оснащено 15,6-дюймовим дисплеєм Full HD (1920x1080) з технологією IPS. Він забезпечує достатньо місця для окремого цифрового блоку на клавіатурі, щоб працівники у сферах фінансів, роздрібної торгівлі та обслуговування, а також у дисциплінах STEM могли зручно й ефективно вводити дані.

Надзвичайно компактний, з вагою 1,5 кг, Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CP514-4HN) із 14-дюймовим дисплеєм WUXGA (1920x1200) можна використовувати в чотирьох різних режимах завдяки конструкції-трансформеру «2 в 1». Міцні шарніри, що обертаються на 360 градусів, перетворюють Acer Chromebook Plus Spin 514 із традиційного ноутбука на планшет, щоб було зручно використовувати сенсорне введення та писати нотатки активним стилусом USI безпосередньо на дисплеї, що має захисне скло із протимікробним покриттям Antimicrobial Corning Gorilla Glass.



Обидві нові моделі Acer Chromebook Plus Enterprise упаковано в міцний довговічний корпус, що відповідає стандарту MIL-STD 810H та захищає механізм від зовнішніх впливів. Крім того, вони мають професійний зовнішній вигляд, завдяки чому підходять для використання під час роботи з клієнтами, у роздрібній торгівлі, на ділових зустрічах і навіть у дорозі. Клавіатура обох моделей має функцію підсвічування, щоб працювати з ноутбуком було зручно навіть за слабкого освітлення. Завдяки швидкісній і надійній технології підключення Wi-Fi 6E персонал, що використовує хмарні технології, та інші працівники завжди залишатимуться на зв’язку, а також зможуть під’єднувати й заряджати пристрої, обираючи з-поміж набору наявних портів, зокрема HDMI і двох портів USB Type-C.



Нові пристрої Acer Chromebook Plus розроблено з урахуванням цілей місії Earthion: вони мають декілька реєстрацій у списку EPEAT, а їхню сенсорну панель OceanGlass виготовлено з океанічного пластику. На додачу до цього їх вирізняють використання перероблених матеріалів, екологічне упакування й енергоефективна конструкція, сертифікована за стандартом Energy Star.



Нові моделі Acer Chromebook Plus Enterprise продаються з уже розгорнутими вбудованими корпоративними інструментами ChromeOS, що дає змогу фахівцям ІТ-відділів і працівникам підприємств швидко включатися в роботу та продуктивно працювати з легкими у використанні пристроями, що не потребують особливих навичок і допомоги з боку ІТ-спеціалістів. За допомогою функцій хмарного менеджменту, розширеного захисту й детального керування ChromeOS дбає про безпеку працівників і захищає бюджет компаній від затратного нівелювання наслідків кібератак. Цілодобова технічна підтримка Google і допомога з усунення несправностей у ChromeOS значно спрощують запровадження оновлень, створення аналітичних звітів і розв'язання технічних проблем.



У нові моделі Acer Chromebook Plus вбудовано програму Chrome Education Upgrade, призначену для зручного керування пристроями в освітніх закладах. Chrome Education Upgrade допомагає адміністраторам керувати ноутбуками та пропонує політики, що значно полегшать використання всіх функцій Chromebook Plus. Поза тим адміністратори можуть послуговуватися такими корисними функціями Chrome Education Upgrade, як автоматична реєстрація та цілодобова підтримка від Google.



Модель Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CPE595-2/T) надійде у продаж в Україні у липні за ціною від 27999 грн.

Модель Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CPE594-1N) надійде у продаж в Україні у серпні за ціною від 33999 грн.

Модель Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-4HN) надійде у продаж в Україні у серпні за ціною від 27999 грн.

