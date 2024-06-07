Парламент підтримав законопроєкт, який прискорює будівництво мобільних станцій

7 июня 2024 г., 8:25

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт № 9549, який дасть змогу операторам швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій.



Зокрема, щоб забезпечити мобільним зв’язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість. Депутати Верховної Ради підтримали його в першому читанні.



Одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року — забезпечити 95% населення якісним мобільним зв’язком. Щоб досягти цієї мети, держава має швидше видавати мобільним операторам дозволи на землю, які необхідні для будівництва мобільних станцій. Сьогодні цей процес відбувається повільно через низку бюрократичних процедур, але в подальшому, з ухваленням законопроєкту, це відбуватиметься швидше.



Законопроєкт дозволить скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців.

Також буде використовуватися обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку.



Завдяки новому закону оператори зможуть встановлювати тимчасові технічні засоби і споруди електронних комунікацій. Так прибирається ризик їх демонтажу, оскільки на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.



Для мінімізації корупційних ризиків у законопроєкті прописано, що використовувати обмежене право користування чужою ділянкою зможуть мобільні оператори, які внесені до реєстру постачальників послуг електронних комунікацій. Його формує та перевіряє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365