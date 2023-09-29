Samsung та AMD співпрацюють для прискорення трансформації мереж за допомогою vRAN

29 сентября 2023 г., 14:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про нову співпрацю з AMD, спрямовану на розвиток віртуалізованої RAN (vRAN) для трансформації мереж 5G. Зазначається, що ця співпраця відображає постійне прагнення Samsung збагатити екосистеми vRAN та Open RAN, щоб допомогти операторам створювати та модернізувати мобільні мережі з неперевершеною гнучкістю та оптимізованою продуктивністю.



Обидві компанії провели кілька раундів випробувань у лабораторії Samsung для перевірки високої пропускної спроможності та продуктивності телекомунікаційного класу в діапазонах FDD та TDD Massive MIMO за значного зниження енергоспоживання. У ході спільної роботи Samsung використала своє універсальне програмне забезпечення vRAN, інтегроване з новими процесорами AMD EPYC 8004, орієнтованими на телекомунікації та інтелектуальні межі. Під час технічної перевірки процесори EPYC 8004 у поєднанні з рішеннями Samsung vRAN забезпечили оптимізовану місткість комірок на сервер, а також високу енергоефективність.



"Ця технічна співпраця демонструє прагнення Samsung забезпечити гнучкість та високу продуктивність мереж для операторів зв'язку шляхом створення ширшої екосистеми vRAN та Open RAN", - сказав Хенрік Янссон, віцепрезидент і голова підрозділу SI Business Group, Networks Business компанії Samsung Electronics. "Samsung знаходиться на передньому краї розкриття всього потенціалу технології 5G vRAN для задоволення потреб, і ми сподіваємося на співпрацю з такими лідерами галузі, як AMD, щоб надати операторам можливості для трансформації їх мереж".



"Завдяки інтеграції наших процесорів AMD EPYC з провідним рішенням Samsung vRAN оператори отримають потужний інструмент, що має енергоефективність і збалансовану продуктивність, необхідну для роботи в цьому середовищі", - сказав Лінн Комп, корпоративний віцепрезидент AMD з технічного маркетингу напряму серверного бізнесу. "Ми раді співпрацювати з Samsung в галузі рішень 5G vRAN, щоб використовувати наші продукти для ЦОД, що лідирують на ринку, і розв'язувати ключові проблеми, яки виникають у граничному та RAN-середовищі телекомунікацій".



Заявлено, що Samsung продовжить співпрацю з AMD, щоб сприяти прискоренню розвитку vRAN та Open RAN для 5G та впровадженню інновацій у мережах наступного покоління.

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