Технологія CASO дозволяє підняти продуктивність ноутбуків із гібридною графікою мінімум на 16%

29 сентября 2023 г., 13:35

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Як повідомляє Microsoft, в операційній системі Windows 11 з'явилася технологія Cross Adapter Scan-Out (CASO), яка дозволяє отримати відчутний виграш від спільного використання інтегрованої та дискретної графіки в портативних ПК.



У гібридному ноутбуці інтегрований GPU (iGPU) виконує повсякденні завдання, а дискретний GPU (dGPU) або зовнішній GPU (eGPU) – важкі графічні завдання. Зазвичай iGPU підключається до вбудованого дисплея, а dGPU/eGPU рендерит візуальні ефекти в іграх і передає їх на iGPU, який виводить їх на екран. Таким чином, досягається баланс між продуктивністю та енергоощадженням: важка робота передається на dGPU для підвищення продуктивності, а виведення на екран здійснюється через iGPU для зниження енергоспоживання. У цьому випадку створюється дві копії змальованих кадрів: одна з dGPU/eGPU на загальний ресурс, а інша - на iGPU.



Однак в ігрових сесіях, що вимагають вищої продуктивності, оскільки всі візуальні дані для відображення повинні проходити через iGPU, не виходить повної переваги продуктивності dGPU. Для використання всієї сили dGPU, в системах Advanced Optimus від NVIDIA або Smart Access Graphics від AMD використовується мультиплексор (mux). Рішення mux перемикає підключення дисплея до dGPU для графічно інтенсивних сценаріїв, таких як ігри, та зберігає підключення дисплея до iGPU для інших повсякденних завдань. Коли dGPU безпосередньо підключений до інтегрованого дисплея, він виконує як рендеринг, так і виведення зображення на екран. Це дозволяє уникнути передачі даних між графічними процесорами та максимально використовувати dGPU в ігрових сесіях.



Однак не всі наявні гібридні ноутбуки включають рішення mux. Крім того, використання dGPU для підвищення продуктивності пов'язане з додатковим енергоспоживанням і, як наслідок, скороченням часу автономної роботи. CASO полегшує це завдання для гібридних ноутбуків, в яких немає рішення mux або воно не включене. Замість двох копій CASO вимагає лише одну копію візуального рендерингу, яка безпосередньо сканується на дисплей. Така оптимізація процесу дозволяє підвищити FPS та знизити затримку відображення, забезпечуючи суттєвий приріст продуктивності на гібридних ноутбуках.



Зазначається, що вперше технологія CASO була випущена з оновленням DirectX 11 у 2021 році, а на початку 2023 року її було розширено до DirectX 12, тобто тепер CASO підтримує практично всі комп'ютерні ігри.



Як повідомляють експерти Microsoft, під час тестів на вибраному наборі популярних комп'ютерних ігор спостерігалося в середньому ~16% приросту FPS та ~27% зниження затримки відображення. Крім того, завдяки CASO на 45% зменшилася кількість подій виявлення та відновлення тайм-ауту (TDR), що означає, що ноутбуки з підтримкою CASO працюють стабільніше. на них рідше відбуваються збої та зависання під час гри.



Слід пам'ятати, що CASO вже інтегрована у Windows 11 і дозволяє без особливих витрат підвищити продуктивність гібридних ноутбуків. CASO не має мінімальних вимог до dGPU і включена за замовчуванням на пристрої, що підтримуються.



NVIDIA підтвердила, що CASO буде працювати з усіма графічними процесорами GeForce, які використовують драйвери версії r515 або новіші. Для графічних процесорів Intel знадобиться Xe Graphics на процесорах Intel Core 11-го покоління або новіше і драйвер WDDM версії 3.0 або новіше. Графічні процесори AMD Radeon 6000 або нові будуть підтримувати цю технологію з драйвером WDDM версії 3.1 або новіше.

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