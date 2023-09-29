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ELKO Ukraine починає дистрибуцію ігрових ноутбуків та периферії Dream Machines

29 сентября 2023 г., 15:35
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Компанія ELKO Ukraine повідомляє про укладання договору з польським виробником ігрових ноутбуків та периферії для геймінгу Dream Machines. Використання нових технологій, надійні компоненти, увага до деталей та індивідуальний підхід до партнерів – основні пріоритети компанії, що поставляє продукти у більш ніж 35 країн по всьому світу. Одна з ключових переваг Dream Machines на ринку – це можливість конфігурувати ексклюзивні пристрої під будь-який запит кінцевих покупців та компаній-партнерів.

ELKO Ukraine починає дистрибуцію ігрових ноутбуків та периферії Dream Machines

Для замовлення партнерам ELKO Ukraine доступний повний асортимент продукції Dream Machines, зокрема чотирьох основних лінійок ноутбуків:

  • Серія RG – субфлагманська лінійка з широким діапазоном вибору для кожного, як геймера-початківця, так і завзятого ентузіаста;
  • Серія RS – преміум лінійка, у якій використовуються алюмінієві корпуси. Вирізняється Ідеальним балансом дизайну, ваги та компонентів. Комп’ютери серії RS підходять як для ігор, так і для професійних завдань;
  • Серія RT – лінійка на платформі AMD. Широкий вибір для тих, хто віддає перевагу ноутбукам на базі процесорів AMD;
  • Серія RX – найпотужніші представники ігрового сегмента, для насолодження всіма ігровими новинками на «ультра» налаштуваннях.

«Співпраця ELKO Ukraine з Dream Machines відкриває нові перспективи для наших партнерів. Крім гнучких інструментів підтримки, виробник має переваги ширшого діапазону вибору конфігурацій та чіткої націленості на геймерський сегмент», – зауважує Вадим Бехтер, продукт-менеджер ELKO Ukraine.

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