Samsung Odyssey Neo G9 – перший монітор з екраном, вигнутим у двох площинах

11 января 2023 г., 11:26

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics на виставці CES 2023 представила нові моделі моніторів серій Odyssey, ViewFinity та Smart Monitor. Серед них, в першу чергу, варто відзначити Odyssey Neo G9, оскільки, за заявою виробника, це перший у світі монітор з екраном, вигнутим у двох площинах та роздільною здатністю надвисокої чіткості.



«Представляючи модель Odyssey Neo G9, ми демонструємо майбутнє ігрових моніторів. Саме такі рішення дозволяють зробити ігри реалістичнішими, а також надають користувачам інноваційні можливості та забезпечують новий рівень якості картинки, - заявив Хун Ченг (Hoon Chung), виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display Business в Samsung Electronics.



Монітор Samsung Odyssey Neo G9 (модель G95NC) вперше забезпечує на одному екрані роздільну здатність 7680×2160 при співвідношенні сторін 32:9. Ця 57-дюймова вигнута (1000R) модель використовує технологію Quantum mini LED, підтримує стандарт VESA Display HDR 1000. Матовий дисплей зменшує відображення, зводячи до мінімуму фактори, що відволікають увагу.



Це також перший у світі монітор з підтримкою інтерфейсу DisplayPort версії 2.1, швидкість передачі даних за яким майже вдвічі перевищує аналогічну характеристику інтерфейсу DisplayPort 1.4, що використовується раніше. Крім того, новий порт DP2.1 дозволяє передавати інформацію без спотворень та втрат завдяки використанню технології стиснення Display Stream Compression (DSC) без втрати якості зображення. Модель Odyssey Neo G9 також підтримує частоту оновлення 240 Гц.



Монітор Odyssey OLED G9 (модель G95SC) – останній додаток до лінійки серії Odyssey. Він оснащений вигнутим екраном з кривиною 1800R, з роздільною здатністю Dual Quad-HD, діагоналлю 49 дюймів та співвідношенням сторін 32:9. У цьому QD-OLED-моніторі технологія квантових точок (QD) поєднується з технологією OLED, що дозволяє точно управляти яскравістю свічення кожного пікселя, забезпечуючи майже нескінченно високий коефіцієнт динамічної контрастності.



Завдяки тому, що в OLED-панелі кожен піксель є елементом, що само світиться, такий екран не вимагає світлодіодного підсвічування. Це дозволяє збільшити коефіцієнт динамічної контрастності до 1000000:1, забезпечити природну RGB палітру кольору та реально чорний колір без використання колірних фільтрів.



Час відгуку екрана монітора Odyssey OLED G9 становить 0,1 мс, а частота оновлення дорівнює 240 Гц. Це усуває затримку відображення та пропуск кадрів, що робить ігровий процес більш плавним. Монітор підтримує платформу Smart Hub із додатками від партнерів, включаючи Prime Video, Netflix та YouTube, що дозволяє насолоджуватися контентом без використання ПК.



Монітор ViewFinity S9 (модель S90PC) оснащений 27-дюймовим екраном з роздільною здатністю 5K та оптимізований для таких творчих професій, як графічні дизайнери та фотографи. Роздільна здатність 5120×2880 у поєднанні з широким колірним охопленням 99% DCI-P3 забезпечує чітку та реалістичну передачу деталей, а середня точність кольору Delta E ≤ 2 гарантує правильне відтворення кольорів навіть у складних зорових умовах.



Вбудований в монітор механізм калібрування кольору контролює кольоропередавання та яскравість екрана, дозволяючи точно налаштовувати баланс білого, інтенсивність відтворення зображення на екрані (гамма-коефіцієнт) та колірний баланс RGB через програму Samsung Smart Calibration на смартфоні. Матовий дисплей обмежує відображення світла та відблиски, що знижує відволікаючи фактори під час роботи.



До монітора можна підключати камери та інші пристрої через USB-C та Thunderbolt 4 для швидкої передачі об'ємних файлів, наприклад відео високої роздільної здатності, з пристроїв зберігання на ПК. Монітори серії ViewFinity S9 оснащені камерою 4K SlimFit і підтримують вбудовані відеоконференції через такі програми як Google Meet, які включені в пакет Samsung Smart Hub.



Smart Monitor M8 (модель M80C) відрізняється тонким та елегантним дизайном. Тепер ця модель представлена в новому розмірі 27 дюймів на додаток до наявного розміру 32 дюйми (обидва варіанти з роздільною здатністю 4K). Новинка доступна в чотирьох кольорах: синій Daylight Blue, зелений Spring Green, рожевий Sunset Pink, або білий Warm White.



Регульована по висоті та нахилу підставка забезпечує оптимальний кут огляду. Тепер екран може повертатися навколо осі на 90 градусів, що робить перегляд об'ємних документів зручніше. Монітор також відповідає стандартам сумісності із кріпленнями VESA, що допомагає економити місце та не захаращувати робочий простір.



За допомогою моделі Smart Monitor M8 можна підключати, контролювати та керувати сотнями сумісних підключених пристроїв – наприклад, лампами, камерами, дверними дзвінками, замками, термостатами та багатьма іншими – через вбудовану платформу SmartThings Hub. Samsung планує розширити список таких пристроїв та зручність використання, забезпечивши підтримку Matter functionality та стандартів Home Connectivity Alliance, починаючи з цього року.



Багато програм, що працюють з моделлю Smart Monitor (включаючи SmartThings і Smart Hub), були додані функції керування екраном мишею без пульта ДК. Завдяки Smart Hub на моделі Smart Monitor M8 можна отримати доступ до Prime Video, Netflix, YouTube, а також платформи для стримінгу ігор Samsung Gaming Hub.



Нова функція My Contents дозволяє швидко вивести корисну інформацію на екран. Якщо монітор перебуває в режимі очікування і через Bluetooth з низьким енергоспоживанням виявляє поряд із собою зареєстрований у системі смартфон, то він покаже персональну інформацію для конкретного користувача: улюблені фотографії, розклад та багато іншого. Коли телефон виходить із зони дії, монітор повертається в режим очікування.



Модель Smart Monitor M8 постачається з вбудованою камерою SlimFit з роздільною здатністю 2K і може працювати з програмами для відеоконференцій, такими як Google Meet.



Крім того, Smart Monitor M8 захищений платформою Samsung Knox Vault, яка шифрує особисті дані та зберігає файли та інформацію окремо від основної операційної системи, захищаючи її від можливих атак.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт