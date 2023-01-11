SpaceX виводить ще 40 супутників OneWeb, до виходу оператора на глобальний рівень залишились два запуски

11 января 2023 г., 11:45

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OneWeb тепер знаходиться всього у двох запусках від можливості надання широкосмугового доступу в глобальному масштабі після того, як SpaceX відправила партію супутників на орбіту 9 січня.



Британський оператор підтвердив контакт з усіма 40 супутниками, які були запущені на борту ракети-носія Falcon 9 об 23:50 за східним часом з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида.



Незабаром після зльоту, відкладеного на добу, щоб дати більше часу на передстартову підготовку, перший ступінь ракети успішно приземлився в посадковій зоні 1 на космодромі Канаверал для повторного використання.



Раніше SpaceX вже використовувала цю ракету-носій для запуску вантажного корабля НАСА CRS-26 до Міжнародної космічної станції в листопаді.



OneWeb заявила, що в цей час у неї є 542 з 648 супутників в запропонованому угрупованні на низькій навколоземній орбіті, хоча її остання партія і ще одна, яку SpaceX запустила в грудні, все ще знаходяться на шляху до своїх кінцевих пунктів призначення для початку роботи.



За даними OneWeb, з моменту запуску обох партій супутників пройде близько 100 днів, перш ніж вони будуть готові почати надавати послуги.



Оператор повідомив, що в даний час він надає рішення для підключення через партнерів по дистрибуції на Алясці, а також у Канаді, Великобританії, Гренландії і в більш широкому арктичному регіоні.



Новітні супутники допоможуть розширити охоплення Південної Європи, США, Північної Африки, Близького Сходу, Японії, Австралії та Індії.



OneWeb заявила, що їй потрібно лише 588 супутників для забезпечення глобального високошвидкісного широкосмугового зв'язку в місцях, де вона має дозвіл на роботу від регулюючих органів. Решта 60 космічних апаратів будуть служити в якості запасного ресурсу.



SpaceX та New Space India Limited (NSIL), комерційний підрозділ індійського космічного агентства, планують здійснити по одному запуску на початку цього року, щоб дозволити OneWeb забезпечити глобальне покриття.



Минулого року OneWeb замовив три і два запуски у SpaceX і NSIL, відповідно, для розгортання супутників, необхідних для досягнення глобального покриття, після призупинення контракту з Arianespace для досягнення цієї мети за допомогою російських ракет "Союз" на тлі війни росії в Україні.



NSIL запустила 36 супутників для OneWeb 22 жовтня за допомогою ракети-носія Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark 3.



SpaceX розпочала свою кампанію по запуску для OneWeb 8 грудня, відправивши 40 супутників на НОО на Falcon 9.



SpaceX повинна була запустити партію супутників для свого конкурента широкосмугового сузір'я Starlink приблизно за 35 хвилин до своєї останньої місії OneWeb з бази Космічних сил Ванденберг, Каліфорнія.



Однак через погані погодні умови SpaceX перенесла цю місію на 11 січня о 12:35.



На сьогодні SpaceX запустила понад 3600 супутників Starlink в рамках розширення глобального покриття мережі.



Компанія має дозвіл на запуск 4408 супутників Starlink першого покоління і 7500 з майже 30 000 супутників у пропонованому угрупованні другого покоління.



Наприкінці минулого року ракета-носій Falcon 9 вивела перші супутники Starlink на орбіти, призначені для системи другого покоління компанії SpaceX.

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