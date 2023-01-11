Intel випускає процесори Xeon 4-го покоління та чипи серії Max

11 января 2023 г., 10:18

0

Tweet

Корпорація Intel відзначила один з найважливіших запусків продуктів у своїй історії, представивши масштабовані процесори Intel Xeon 4-го покоління (Sapphire Rapids), процесори Intel Xeon CPU Max Series (Sapphire Rapids HBM) і графічні процесори Intel Data Center GPU Max Series (Ponte Vecchio). Нові продукти повинні забезпечити клієнтам стрибок у продуктивності, ефективності та безпеці центрів обробки даних, а також нові можливості для АІ, хмарних, мережевих і периферійних обчислень та суперкомп'ютерів.



«Запуск масштабованих процесорів Xeon 4-го покоління і сімейства продуктів Max Series є ключовим моментом у розвитку компанії Intel, відновлюючи наш шлях до лідерства в області центрів обробки даних і розширюючи нашу присутність в нових сферах, - підкреслила Сандра Рівера (Sandra Rivera), виконавчий віцепрезидент Intel і генеральний директор підрозділу по роботі з центрами обробки даних і штучного інтелекту (Data Center and AI Group). - Процесори Intel Xeon 4-го покоління і сімейство продуктів Max Series забезпечують те, що дійсно потрібно клієнтам - лідерську продуктивність і надійність в безпечному середовищі для їх реальних вимог, що прискорює окупність інвестицій і підтримує їх темпи інновацій».



Наголошується, що на відміну від будь-якого іншого процесора для центрів обробки даних, представленого на ринку і вже наявного в руках клієнтів, сімейство Xeon 4-го покоління значно розширює стратегію і підхід Intel, орієнтовану на робоче навантаження.



Сьогодні на ринку встановлено понад 100 мільйонів процесорів Xeon - від локальних серверів, на яких працюють ІТ-сервіси, включаючи нові бізнес-моделі "як послуга", до мережевого обладнання, що управляє інтернет-трафіком, бездротових базових станцій на периферії та хмарних сервісів.



Підкреслюється, що спираючись на десятиліття інновацій і лідерства в області центрів обробки даних, мереж і інтелектуальних периферійних пристроїв, нові процесори Xeon 4-го покоління забезпечують провідну продуктивність завдяки найбільшій кількості вбудованих прискорювачів серед усіх процесорів у світі для вирішення найважливіших обчислювальних завдань клієнтів в області штучного інтелекту, аналітики, мереж, безпеки, зберігання даних і високопродуктивних обчислень (HPC).



У порівнянні з попередніми поколіннями, користувачі нових Intel Xeon можуть розраховувати на підвищення середньої продуктивності на ват в середньому до 2,9х для цільових робочих навантажень при використанні вбудованих прискорювачів, економію енергії до 70 Вт на процесор в режимі оптимізованого енергоспоживання з мінімальною втратою продуктивності та зниження сукупної вартості володіння (TCO) на 52% - 66%.



Широкі можливості вбудованих прискорювачів, включених в Xeon 4-го покоління, означають, що Intel забезпечує економію енергії на рівні платформи, зменшуючи потребу в додатковому дискретному прискоренні й допомагаючи клієнтам досягти своїх цілей в області сталого розвитку. Крім того, новий режим оптимізованого живлення може забезпечити до 20% економії енергії, що споживається від сокета, з впливом на продуктивність менше ніж 5% для вибраних робочих навантажень. Нові інновації в галузі повітряного та рідинного охолодження ще більше знижують загальне енергоспоживання центрів обробки даних, а виробництво процесорів Xeon 4-го покоління на 90% і більше забезпечується шляхом відновлюваної електроенергії на заводах Intel, оснащених найсучаснішими системами водоочищення.



У порівнянні з попереднім поколінням процесори Xeon 4-го покоління досягають до 10x вищої продуктивності виводу і навчання PyTorch в реальному часі завдяки вбудованим прискорювачам Intel Advanced Matrix Extension (Intel AMX). Процесори серії Xeon CPU Max розширюють ці можливості для обробки природної мови, забезпечуючи прискорення до 20x на великих мовних моделях. Завдяки пакету програмного забезпечення Intel для штучного інтелекту розробники можуть використовувати свій інструмент для АІ, підвищуючи при цьому продуктивність і прискорюючи час розробки. Пакет можна переносити з робочої станції, що дозволяє масштабувати його в хмарі та виносити на периферію. Він був перевірений на більш ніж 400 моделях машинного навчання і глибокого навчання АІ в найпоширеніших випадках використання АІ в кожному сегменті бізнесу.



Xeon 4-го покоління пропонує сімейство процесорів, спеціально оптимізованих для високопродуктивних мережевих і периферійних робочих навантажень з низькою затримкою. Ці процесори є критично важливою частиною фундаменту, що забезпечує більш програмно визначене майбутнє для галузей, починаючи від телекомунікацій і роздрібної торгівлі, закінчуючи виробництвом і "розумними" містами. Для основних робочих навантажень 5G вбудовані прискорювачі допомагають збільшити пропускну здатність і зменшити затримки, в той час, як досягнення в області управління енергоспоживанням підвищують як швидкість реакції, так і ефективність платформи. У порівнянні з попередніми поколіннями, процесори Xeon 4-го покоління забезпечують до двох разів більшу пропускну здатність віртуалізованої мережі радіодоступу (vRAN) без збільшення енергоспоживання. Це дозволяє постачальникам послуг зв'язку подвоїти продуктивність на ват, щоб задовольнити свої критичні потреби в продуктивності, масштабуванні та енергоефективності.



Виробник акцентує на тому, що процесори Xeon 4-го покоління і сімейство продуктів Intel Max Series - це масштабована, збалансована архітектура, яка об'єднує CPU і GPU з відкритою програмною екосистемою oneAPI для вимогливих обчислювальних робочих навантажень в області високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту, що дозволяє вирішувати найскладніші завдання у світі.



Процесори Xeon CPU Max Series - це перший і єдиний процесор на базі архітектури x86 з високошвидкісною пам'яттю, що прискорює багато робочих навантажень HPC без необхідності внесення змін в код. Процесори Intel Data Center GPU Max Series є процесорами Intel з найвищою щільністю і будуть доступні в декількох формфакторах, які відповідають різним потребам клієнтів.



Xeon CPU Max Series пропонує 64 гігабайти пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM2e) в упаковуванні, що значно збільшує пропускну здатність даних для робочих навантажень HPC і AI. У порівнянні з топовими процесорами Intel Xeon Scalable 3-го покоління, процесори серії Xeon CPU Max забезпечують до 3,7 раза більшу продуктивність в ряді реальних додатків, таких як моделювання енергетичних і земних систем.



Крім того, графічні процесори серії Max для центрів обробки даних містять понад 100 мільярдів транзисторів у 47-міліметровому корпусі, що забезпечує новий рівень пропускної здатності для складних робочих навантажень, таких як фізика, фінансові послуги та медико-біологічні науки. У парі з процесором Xeon CPU серії Max комбінована платформа досягає до 12,8 раза більшої продуктивності, ніж попереднє покоління, при запуску симулятора молекулярної динаміки LAMMPS.



Знаменуючи собою найбільшу трансформацію платформи Intel, Xeon 4-го покоління не тільки дивує прискоренням, але і є досягненням у виробництві, об'єднуючи в одному корпусі до чотирьох плиток Intel 7, з'єднаних за допомогою технології упаковування Intel EMIB (embedded multi-die interconnect bridge) і забезпечуючи нові можливості, включаючи збільшену пропускну здатність пам'яті DDR5, збільшену пропускну здатність вводу/виводу PCIe5.0 і інтерфейс Compute Express Link (CXL) 1.1.



Нарешті, модульна архітектура процесорів Xeon 4-го покоління дозволяє Intel пропонувати широкий спектр процесорів у майже 50 цільових продуктових лінійках для різних сценаріїв використання або додатків, від основних продуктів загального призначення до спеціальних продуктів для хмарних обчислень, баз даних і аналітики, мереж, сховищ і периферійних систем з одним сокетом. Сімейство процесорів Xeon 4-го покоління підтримує технологію On Demand і відрізняється кількістю ядер, частотою, набором прискорювачів, енергоспоживанням та пропускною здатністю пам'яті відповідно до цільових сценаріїв використання та формфакторів, що відповідають реальним потребам клієнтів.



Вже планується широке впровадження анонсованих процесорів клієнтами та партнерами - серед них AWS, Cisco, Cloudera, CoreWeave, Dell Technologies, Dropbox, Ericsson, Fujitsu, Google Cloud, Hewlett Packard Enterprise, IBM Cloud, Inspur Information, IONOS, Lenovo, Los Alamos National Laboratory, Microsoft Azure, NVIDIA, Oracle Cloud, OVHcloud, phoenixNAP, RedHat, SAP, SuperMicro, Telefonica.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт