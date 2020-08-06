Samsung обновила смартфон со сгибающимся экраном, представив Galaxy Z Fold2

6 августа 2020 г., 17:04

На специальном мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила и обновленную версию своего смартфона со сгибающимся экраном.



Отмечается, что Samsung продолжает сохранять лидерство в новой категории мобильных устройств c изменяющимся форм-фактором. Опираясь на обратную связь от пользователей девайсов со складным экраном предыдущих поколений, компания создала Galaxy Z Fold2.

Новый смартфон получил два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками – 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Теперь внешний экран охватывает всю поверхность, а не только её часть, как в первом поколении



Пока Samsung не представила детальную информацию про Galaxy Z Fold2, как и цену с датой выхода продукта. Все это обещают в сентябре.



По наблюдениям тех, кому уже удалось ознакомиться с Galaxy Z Fold2, Samsung похоже доработала экран и на нем место сгиба не так бросается в глаза, как ранее. Кроме того сообщается про обновление самого механизма, обеспечивающего изгиб экрана.

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