Сайты и сервисы Canon в США подверглись атаке шифровальщика

6 августа 2020 г., 16:23

Как сообщает издание BleepingComputer, американские сайты и сервисы Canon оказались взломаны и до сих пор не работают.



Представители компании пока не подтвердили официально информацию о взломе, но сайт, отвечающий за работу Canon в США не работает до сих пор, спустя уже пять часов после первого сообщения о проблемах. В компании информацию о вымогательстве не подтверждают.



По данным BleepingComputer, в результате атаки блокирована электронная почта компании, Microsoft Teams и работа некоторых корпоративных сервисов.



Якобы за атакой на Canon стоит хакерская группировка Maze, которая требует выкуп за восстановление работы компании.



Напомним, что в недавнем случае с Garmin взломщики требовали несколько десятков миллионов долларов и сервисы компании не работали несколько дней. И восстановилась работа Garmin, якобы только после уплаты требуемой суммы.

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