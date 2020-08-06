 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30-31 (1226)

26.07 - 02.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рост глобальных продаж полупроводников превысил 5%

6 августа 2020 г., 17:35
Рост глобальных продаж полупроводников превысил 5%

Как сообщает Semiconductor Industry Association, общемировые продажи полупроводников в июне текущего года превысили 34,5 млрд долл. Достигнутый результат оказался на 5,1% выше, нежели годом ранее. Впрочем, относительно предыдущей календарной четверти налицо незначительный (-0,3%) спад.

В целом за второй квартал продажи сократились на 0,9% «QoQ», однако по измерителю «YoY» увеличились на 5,1%. Причем, если Америка выросла на высокие 29,0% «YoY», а Китай вышел в плюс на 4,7%, то Европа и Япония отчитались спадом на 17,1% и 2,2% соответственно.

Малоприятным выглядит прогноз развития индустрии на второе полугодие — в значительной степени сохраняется неопределенность, вызванная проблемами макроэкономического характера.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  