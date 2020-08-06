Рост глобальных продаж полупроводников превысил 5%

6 августа 2020 г., 17:35

Как сообщает Semiconductor Industry Association, общемировые продажи полупроводников в июне текущего года превысили 34,5 млрд долл. Достигнутый результат оказался на 5,1% выше, нежели годом ранее. Впрочем, относительно предыдущей календарной четверти налицо незначительный (-0,3%) спад.

В целом за второй квартал продажи сократились на 0,9% «QoQ», однако по измерителю «YoY» увеличились на 5,1%. Причем, если Америка выросла на высокие 29,0% «YoY», а Китай вышел в плюс на 4,7%, то Европа и Япония отчитались спадом на 17,1% и 2,2% соответственно.

Малоприятным выглядит прогноз развития индустрии на второе полугодие — в значительной степени сохраняется неопределенность, вызванная проблемами макроэкономического характера.

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