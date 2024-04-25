Samsung аносувала лінійку AI TV 2024 року

25 апреля 2024 г., 16:35

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На презентації Unbox & Discover компанія Samsung Electronics представила лінійку телевізорів 2024 року, до якої входять Neo QLED 8K й 4К та OLED.



«Цьогорічна лінійка – свідчення нашої прихильності до інновацій. Ми пропонуємо продукти, які не лише забезпечують виняткові враження від перегляду, але й покращують стиль життя наших споживачів», – сказав С.В. Йонг (SW Yong), президент і керівник підрозділу Visual Display компанії Samsung Electronics.



Neo QLED 8K - флагман найновішої лінійки телевізорів Samsung, оснащений удосконаленим процесором NQ8 AI Gen3. Зазначено, це суттєвий прорив у розвитку ТV-технології зі штучним інтелектом, адже він оснащений нейронним процесором (NPU), який працює вдвічі швидше, ніж його попередник, а також восьмикратним збільшенням нейронних мереж з 64 до 512. Це має гарантувати чудовий досвід перегляду з великою деталізацією, незалежно від джерела вхідного сигналу.



Технологія обробки зображення на основі штучного інтелекту виявляє найдрібніші деталі з надзвичайною точністю, від виразу обличчя до найменших тонкощів сцени. Завдяки AI масштабуванню 8К Pro, улюблені серіали та фільми трансформуються, щоб відповідати 8K-дисплею, дозволяючи користувачам насолоджуватися рівнем деталізації та чіткості зображення, який перевершує звичайні телевізори з роздільною здатністю 4K. Крім того, технологія AI Motion Enhancer Pro робить швидкі рухи більш плавними та чіткими, а покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro додає реалістичної глибини зображенню та щоразу дозволяє користувачам зануритися у перебіг подій. Усі ці функції разом покращують враження від перегляду на великому екрані, встановлюючи новий стандарт візуального занурення у контент.



Neo QLED 8K також відтворює якісний звук завдяки звуковій технології на основі штучного інтелекту. Функція Активного підсилювача голосу Pro (AVA Pro), яку нещодавно презентували, тепер виокремлює діалоги від фонового шуму, гарантуючи, що кожне слово буде почуте. Технологія Об'ємного звуку Pro (OTS Pro) також покращує аудіосупровід, синхронізуючи звук з дією на екрані, що створює динамічніший і захопливіший досвід перегляду. Функція Адаптивного звуку Pro ще більше покращує якість звучання, інтелектуально підлаштовуючи звук під контент і акустику приміщення, забезпечуючи по-справжньому насичене і реалістичне відтворення звуку.



Neo QLED 8K також може похвалитися функціями штучного інтелекту, які розуміють і адаптуються до потреб користувача. Автоматичний ігровий режим з АІ вмикається під час геймінгу, оптимізуючи зображення та звук для ще більш захопливого ігрового досвіду. Режим налаштування AI Customization адаптує зображення для кожної сцени відповідно до уподобань користувача, а режим енергоощадження AI Energy зменшує енергоспоживання без шкоди для якості зображення.



Лінійка Neo QLED 8K доступна у двох моделях, QN900D і QN800D, з діагоналлю 65, 75 і 85 дюймів.



У 2024 році екрани зі штучним інтелектом від Samsung змінять уявлення про взаємодію з користувачем завдяки розширеним можливостям підключення та набору інтелектуальних функцій, застосунків і платформ. Ці інновації створили пов'язану, персоналізовану та безпечну екосистему, використовуючи операційну систему Tizen. Це дозволяє пристроям інтегруватися в цифровий світ користувачів, перетворюючи екрани на центральний хаб для всіх їхніх потреб.



Найсучасніші телевізори Samsung призначені для підключення до інтелектуальної екосистеми одразу після налаштування. Щойно користувачі вмикають свій новий телевізор Samsung, він розпізнає наявні мережі та пристрої й підключається до них за допомогою простого сповіщення на смартфоні. Завдяки сумісності з HCA та Matter, налаштування охоплюють всі домашні пристрої Samsung, а також техніку сторонніх виробників і IoT-пристрої. Це усуває потребу в додаткових хабах, тому всім – від освітлення до безпекових сенсорів – можна керувати безпосередньо на екрані.



Модельний ряд телевізорів 2024 року від Samsung також має кращу інтеграцію з мобільними пристроями. Достатньо піднести смартфон до телевізора, щоб активувати функцію Smart Mobile Connect, яка перетворює пристрій на універсальний пульт дистанційного керування не тільки телевізором, а й усією підключеною побутовою технікою. Крім того, уже цього року користувачі зможуть використовувати свої смартфони як ігрові контролери з кастомізованим користувацьким інтерфейсом і тактильним зворотним відгуком, пропонуючи зручний і розширений ігровий процес, що завжди готовий до перемог.



Окрім можливостей підключення, смарттелевізори 2024 року від Samsung також забезпечують персоналізований досвід роботи із застосунками та платформами. Завдяки новим віджетам, екрани телевізорів перетворюються на інформаційні табло, які дозволяють користувачам контролювати стан будинку, переглядати трансляції з камер, слідкувати за енергоспоживанням, оновленням погоди тощо. Samsung також представляє уніфіковану платформу для розумного дому Samsung Daily+, яка об'єднує різноманітні застосунки, поділені на категорії SmartThings, Здоров'я, Спілкування та Робочий простір, кожен з яких спрямований на покращення різних аспектів життя.



Модельний ряд Neo QLED 4K 2024 року пропонує передові інновації від останніх флагманських телевізорів Neo QLED 8K, покращуючи враження від перегляду завдяки революційним функціям, що працюють на базі процесора NQ4 AI Gen2. Цей чип оживляє практично будь-який контент, відтворюючи його у роздільній здатності 4K. Завдяки покращувачу глибини зображення Real Depth Enhancer Pro та технології Quantum Matrix екран забезпечує бездоганну контрастність навіть у складних сценах. Завдяки першому у світі дисплею, сертифікованому Pantone для точності передачі кольору, та Dolby Atmos для захопливого звуку, Neo QLED 4K встановлює планку для найкращих вражень від перегляду 4K UHD.



Neo QLED 4K буде доступний у розмірах від 43 до 98 дюймів.



Samsung також представляє перший у світі OLED-екран Glare Free, який усуває зайві відблиски, зберігаючи глибокий чорний колір і чітке зображення за будь-яких умов освітлення. Оснащені тим самим потужним процесором NQ4 AI Gen2, що й лінійка Neo QLED 4K, телевізори OLED від Samsung можуть похвалитися такими функціями, як-от покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer та OLED HDR Pro, які підіймають якість зображення на нові висоти.



Крім того, завдяки таким функціям, як Motion Xcelerator 144 Гц, що забезпечує плавність руху та швидкий відгук, OLED-телевізори Samsung – вибір для геймінгу, а витончений дизайн телевізорів OLED покращать простір для чудового перегляду. Новинки доступні у двох моделях – S95D та S90D – з діагоналлю від 48 до 83 дюймів.

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