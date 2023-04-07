Прогнози IDC стосовно глобальних ІТ-витрат у 2023 році знову зменшено

7 апреля 2023 г., 10:35

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П’ятий місяць поспіль IDC знижує прогноз світових ІТ-витрат на 2023 рік, оскільки інвестиції в технології продовжують відчувати на собі вплив ослаблення економіки. У своєму новому щомісячному прогнозі зростання світових ІТ-витрат аналітики прогнозують загальне зростання цього року в постійній валюті на 4,4% до 3,25 трлн дол. Це дещо менше, ніж 4,5% у прогнозі попереднього місяця, і відрізняється від прогнозу зростання на 6% у жовтні 2022 року.





«Починаючи з четвертого кварталу минулого року, ми спостерігаємо чіткі та вимірювані ознаки помірного відкату в деяких сферах ІТ-витрат, - заявив Стівен Мінтон (Stephen Minton), віце-президент дослідницької групи IDC з питань даних та аналітики. - Витрати на технології залишаються стійкими порівняно з історичними економічними спадами та іншими видами бізнес-витрат, але зростання відсоткових ставок зараз впливає на капітальні витрати».





Після зниження прогнозів щодо ПК місяць тому, IDC зменшила свої очікування щодо деяких додаткових категорій обладнання, включаючи сервери, носимі пристрої та периферійні системи. Прогнози щодо інвестицій корпоративних покупців в локальну інфраструктуру були знижені, в той час як розгортання хмарних сервісів і сервіс-провайдерів в цілому залишаються більш стійкими.





Витрати провайдерів послуг все ще слабшають порівняно з торішніми максимумами, оскільки галузь пристосовується до повільнішого зростання після COVID-19, але заплановані інвестиції хмарних і гіпермасштабних провайдерів загалом не змінилися з минулого місяця. Високий попит на хмарні сервіси продовжує стимулювати зростання, попри інфляційний тиск, але витрати на нехмарні сервіси будуть знижуватися.





«Найбільш значний вплив залишається зосередженим на споживчих ринках, причому споживчі витрати на ІТ цього року, за прогнозами, знизяться на 2%, - сказав Мінтон. Це буде другий рік поспіль, коли споживчі витрати на технології знижуватимуться, що є величезною зміною в долі порівняно зі зростанням споживчих витрат на 18% у 2021 році. З іншого боку, попит підприємств на хмарні технології та цифрову трансформацію залишається високим, незважаючи на економічні негаразди».





Вперше прогноз Worldwide Black Book цього місяця включає в себе розподіл за каналами в оновленні за березень 2023 року. Це показує, що в той час як прямі ІТ-витрати, як очікується, зростуть на 6,4% в цілому у 2023 році, непрямі витрати через постачальників каналів зростуть лише на 2,5%, оскільки обмеження кредитування впливає на малий бізнес і споживачів, скорочуючи їхню здатність фінансувати у технології.





«Реселлери, які все ще отримують більшу частину свого доходу від локальної інфраструктури та ПК, зіткнулися зі складними ринковими умовами цього року, - наголосив Мінтон. - Тим часом хмарна інфраструктура, програмне забезпечення та послуги ростуть повільніше, ніж рік тому, але продовжують становити більшу частку загальних витрат на ІТ і посилюють загальне відчуття стійкості, яке все ще зберігається в галузі».

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