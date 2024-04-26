Команда КНУ нагороджена срібними медалями на міжнародній студентській олімпіаді з програмування

26 апреля 2024 г., 13:35

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З 14 до 19 квітня 2024 року в Єгипті пройшли фінали Міжнародної студентської олімпіади з програмування за 2021–2022 та 2022–2023 навчальні роки. За сприяння «Хуавей Україна» участь у заходах взяли чотири українські команди, а саме: дві з Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) і по одній від Харківського національного університету радіоелектроніки та Львівського національного університету імені Івана Франка.



За підсумками фіналу сезону 2021-2022 року команда Національного університету імені Тараса Шевченка у складі Костянтина Луценка, Костянтина Савчука, Владислава Заводника була нагороджена срібними медалями Олімпіади. Інші українські учасники показали гідні результати, опинившись серед найкращих команд: Львівський національний університет імені Івана Франка посів 22 місце; Харківський національний університет радіоелектроніки — 27 місце. Друга команда КНУ посіла 95 місце.



Перед тим як потрапити до фіналу, студенти продемонстрували знання з програмування у локальних змаганнях, щоб гідно презентувати команди на Міжнародному конкурсі. Під час конкурсу команди мали вирішити якомога більше завдань протягом обмеженого часу, що вимагало активної співпраці членів команд. Дієвість написаних алгоритмів і програмних рішень перевірялася автоматично, на спеціальному сервері, що виключало людський фактор оцінювання та ставило всі команди в рівні умови. Такий формат змагань сприяє розвитку креативних здібностей, навичок командної роботи та здатності працювати в кризових ситуаціях.



«Ці змагання — є свого роду спортом, де в обмеженому часі та за допомогою лише одного комп’ютера на трьох потрібно продемонструвати високий рівень знань і навичок за короткий час, а ще — якісну співпрацю та розуміння одне одного. Участь у подібних змаганнях також показує нашим студентам, що вони можуть на гідному рівні змагатися з представниками таких світових авторитетів, як Массачусетський технологічний інститут чи Оксфорд. Їх це дуже мотивує. Окрім всього іншого, це унікальна можливість поспілкуватися з однолітками зі всього світу, завести цікаві знайомства та сформувати спільноту однодумців», — ділиться враженнями від Олімпіади Олександр Вечур, тренер команди-володарки срібних медалей, доцент кафедри програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.



Також команди отримали спеціальні призи від Huawei за успішні результати в ICPC-челенджі, а команда КНУ здобула перемогу у розв'язанні задачі «U» (Toy Train Tracks).

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