STING Ripper - новий український ударний дрон

26 апреля 2024 г., 14:45

Лінійку ударних дронів українського виробництва поповнила модель STING Ripper. Інформацією про нього поділився Юрій Голик, співвласник мережі коворкінгів Creative States, який організував команду розробників дронів.



Відмінною особливістю STING Ripper є стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Конструктивно це рішення виконано на базі 7-дюймової рами.



"Цей маленький і незвичайний квадрокоптер-камікадзе може спокійно літати там, де його звичайні побратими не можуть літати", - зазначив Юрій Голик. Він повідомив, що вже найближчим часом STING Ripper буде направлено до кількох бойових підрозділів, включно з третьою штурмовою бригадою.

Лінійка STING, крім 7-дюймового Ripper, охоплює також 10-дюймовий ударний дрон "Примара" і 11-дюймовий бомбер Mad Max.

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