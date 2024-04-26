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STING Ripper - новий український ударний дрон

26 апреля 2024 г., 14:45

STING Ripper - новий український ударний дрон

Лінійку ударних дронів українського виробництва поповнила модель STING Ripper. Інформацією про нього поділився Юрій Голик, співвласник мережі коворкінгів Creative States, який організував команду розробників дронів.

Відмінною особливістю STING Ripper є стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Конструктивно це рішення виконано на базі 7-дюймової рами.

"Цей маленький і незвичайний квадрокоптер-камікадзе може спокійно літати там, де його звичайні побратими не можуть літати", - зазначив Юрій Голик. Він повідомив, що вже найближчим часом STING Ripper буде направлено до кількох бойових підрозділів, включно з третьою штурмовою бригадою.

STING Ripper - новий український ударний дрон

Лінійка STING, крім 7-дюймового Ripper, охоплює також 10-дюймовий ударний дрон "Примара" і 11-дюймовий бомбер Mad Max.

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