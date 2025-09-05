Samsung анонсує планшети Galaxy Tab S11

5 сентября 2025 г., 13:35

Компанія Samsung Electronics анонсувала вихід Galaxy Tab S11 Ultra та Galaxy Tab S11, які забезпечують найрозумніший та найдосконаліший досвід використання планшетів. Galaxy Tab S11 Ultra, оснащений технологією Galaxy AI, яка тепер вдосконалена One UI 8 та новими мультимодальними можливостями, є найтоншим і найпотужнішим планшетом Galaxy Tab на сьогодні. Уся серія, поєднавши професійне обладнання з функціями, оптимізованими для великого екрана, створена для безперешкодної продуктивності будь-де та будь-коли.



Завдяки оновленому Samsung DeX та вдосконаленому електронному перу S Pen серія Galaxy Tab S11 підтримує ефективну багатозадачність та безперебійний робочий процес, а також дає змогу реалізувати творчий потенціал у витонченому компактному форматі. Незалежно від того, чи ви записуєте ідеї під час наради, конспектуєте лекції чи робите ескіз візуальних концепцій, серія Galaxy Tab S11 дає вам змогу встигати більше, докладаючи менше зусиль, де б ви не були.



«Серія Galaxy Tab S11 поєднує інновації в галузі штучного інтелекту з удосконаленим апаратним забезпеченням, щоб гарантувати справжню багатозадачність, яка відображає глибокий досвід Samsung у сфері мобільної продуктивності, – говорить Джей Кім, виконавчий віцепрезидент і керівник відділу клієнтського досвіду в підрозділі Mobile eXperience Business у Samsung Electronics. – Завдяки новітньому Galaxy AI та новим мультимодальним можливостям цей флагманський планшет забезпечує максимальну ефективність, даючи користувачам можливість природніше працювати, творити та орієнтуватися на універсальному великому екрані».



Завдяки One UI 8, серія Galaxy Tab S11 виводить мультимодальний штучний інтелект на перший план – тепер він розуміє, що користувачі друкують, говорять і бачать, та реагує в реальному часі, надаючи корисні поради. Його інструменти відкривають гнучкіший спосіб роботи, створення та безперервності виконання будь-яких завдань.



Режим Gemini Live дає ділитися екраном та додавати зображення в реальному часі, тому користувачі можуть вести природну розмову з Gemini про те, що бачать. Незалежно від того, чи це контент на екрані, чи об’єкт, який ви бажаєте показати, направивши на нього камеру, Gemini Live може обробляти контекстні запитання та запити, дивлячись на те, що й ви. Наприклад, користувач у класі може легко поділитися своїми нотатками, а потім попросити Gemini проінтерпретувати діаграму або пояснити навчальний матеріал і зробити короткий конспект.



Натиснувши й утримуючи бічну кнопку, користувачі можуть активувати Gemini та за допомогою однієї команди здійснювати інші в різних застосунках. Наприклад, коли бракує часу читати довгу статтю, можна поділитися посиланням із Gemini та сказати: «Підсумуй цю статтю і збережи до Samsung Notes», – що полегшить перегляд пізніше. Це спрощує складні процеси, щоб ви могли залишатися в робочому ритмі.



Серія Galaxy Tab S11 оснащена додатковими інструментами для легкої продуктивності та творчості, включно з повним набором функцій Galaxy AI, оптимізованих для великого екрана.



Користувачі можуть перетворювати ескізи на чіткі зображення за допомогою Drawing Assist або навіть перетягувати зображення із Samsung Internet у Samsung Notes як початок для подальших ідей – це підійде для мозкового штурму, графічного планування або креативних пошуків.



Функція Writing Assist допомагає змінити тон і стиль, щоб користувачі могли вдосконалити текст, і він відповідав їхньому задуму, перш ніж додавати його до електронного листа, документа або інших програм.



Під час виконання багатьох завдань Galaxy AI завжди може бути під рукою як рухома та компактна вкладка, яка відображається у вигляді плаваючого вікна, що дає змогу узагальнювати вміст на екрані, не відволікаючись.



Серія Galaxy Tab S11 оснащена оновленим електронним пером S Pen, створеним і для зосередженої роботи, і для творчого самовираження. Новий конусоподібний наконечник пера підтримує більший кут нахилу для кращого контролю, а шестикутна форма забезпечує природніше, ергономічне стискання, зручне та стабільне в руці. Функція Quick Tools дає змогу коригувати налаштування під час малювання або редагування з доступом, що плаває, а Sticky Memos дає користувачам фіксувати раптові думки або завдання безпосередньо в Samsung Notes – більше не потрібно перемикатися між застосунками під час перегляду документів.



На додаток до Galaxy AI, удосконалений Samsung DeX9 у серії Galaxy Tab S11 дає користувачам змогу максимально підвищити свою продуктивність під час багатозадачності в різних застосунках, робити нотатки протягом зустрічей або просто записувати ідеї. Чи то ви дизайнер, який створює візуальні композиції, чи то часто подорожуєте та плануєте поїздки за допомогою різних застосунків і дисплеїв, серія Galaxy Tab S11 підтримує кожен ваш крок, від дослідження й ескізів до обміну готовими результатами.



Останні оновлення Samsung DeX відкривають новий рівень продуктивності, починаючи з розширеного режиму, який перетворює зовнішній монітор на справжній другий екран разом із Galaxy Tab S11. Samsung DeX запускається на обох дисплеях одночасно, що дозволяє перетягувати елементи між екранами, посилатися на документи під час презентацій та використовувати застосунки паралельно для гнучкішого багатозадачного режиму та більшої свободи. Ще одна новинка Samsung DeX – тепер користувачі можуть створювати до чотирьох окремих налаштовуваних робочих просторів для різних потреб, наприклад, один простір для роботи, інший для творчих проєктів і третій для планування подорожі.



Завдяки оновленому Samsung DeX користувачі можуть налаштувати повне робоче середовище практично з будь-якого місця – чи то підключення до телевізора в конференцзалі для презентації, чи то доопрацювання робочого документа під час очікування в аеропорті перед відльотом у відпустку.



Серія Galaxy Tab S11 забезпечує найвищу продуктивність, вона також оснащена найсучаснішим апаратним забезпеченням і неймовірними візуальними ефектами в тонкому, надзвичайно компактному дизайні. Samsung вперше в серії S11 оснастила Galaxy Tab вдосконаленим 3-нм процесором, що забезпечує швидшу обробку, плавнішу багатозадачність і чутливіші функції штучного інтелекту. Galaxy Tab S11 Ultra може похвалитися покращенням продуктивності на 33% в NPU, 24% в CPU і 27% у GPU. Потужна батарея й ефективне терморегулювання забезпечують надійне та тривале використання для роботи, творчості й будь-чого іншого.



Продуктивність, що відповідає продуманому дизайну, відображає інновації Samsung у галузі апаратного забезпечення – надзвичайно тонкі та легкі, але потужні пристрої, готові до щоденного використання. Galaxy Tab S11 Ultra має надзвичайно тонкий корпус товщиною 5,1 мм та вузькі рамки 5,2 мм, що збільшують розмір екрана без шкоди для портативності. В обох моделях дисплеї Dynamic AMOLED 2X забезпечують пікову яскравість до 1600 ніт, гарантуючи чітке та яскраве зображення у приміщенні та на вулиці, щоб користувачі могли залишатися зосередженими, де б вони не працювали. У поєднанні з тонким чохлом-клавіатурою серія Galaxy Tab S11 перетворюється на персоналізовану мобільну робочу станцію з миттєвим доступом до AI-асистентів за допомогою спеціальної кнопки Galaxy AI.



Серія Galaxy Tab S11 дає змогу розпочати роботу або творчі проєкти за допомогою широкого спектра сторонніх застосунків. Ви отримаєте доступ до Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion і Notion, які підтримують все: від ескізів і нотаток до гнучкого планування проєктів. Користувачі Galaxy також отримують ексклюзивні переваги та спеціальні пропозиції, які допомагають легше освоїти ці преміальні інструменти, працювати ефективніше та розкрити свій творчий потенціал одразу після придбання пристрою. Goodnotes пропонує безкоштовну версію на 1 рік, Clip Studio Paint надає 6-місячну безкоштовну пробну версію з 20% знижкою на першу передплату, а користувачі можуть отримати 66% знижку на LumaFusion разом із безкоштовним Creator Pass на один місяць. Notion також надає безкоштовну пробну версію свого плану Plus із Notion AI на один місяць, що забезпечує додаткову гнучкість у плануванні та організації.



Окрім цих застосунків, користувачі можуть ознайомитися з ширшим спектром опцій для задоволення різних потреб. Noteshelf 3 пропонує налаштовувані макети для фіксації та організації ідей. ArcSite забезпечує користувачів точними інструментами для перетворення творчих ескізів у макети рівня CAD. Sketchbook надає інтуїтивний простір для ілюстрацій та концептуальної творчості, а Picsart допомагає митцям втілювати свої фантазії в життя власними інструментами дизайну на основі штучного інтелекту. Незалежно від того, чи працюють користувачі над креативним портфоліо, чи потребують підвищення продуктивності, ці інструменти призначені для спрощення повсякденних завдань та оптимізації робочих процесів.



Серія Galaxy Tab S11 – це перші планшети Galaxy з One UI 8, що забезпечують безперебійну та ефективну роботу штучного інтелекту. One UI 8 буде розширено на інші попередні покоління пристроїв Galaxy, зокрема серію Galaxy Tab S10, починаючи з кінця вересня.



Планшети Galaxy Tab S11 доступні в сірому кольорі. Замовити їх можна на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.

