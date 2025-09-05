Продажі AI-продуктів Broadcom за підсумками кварталу зросли на 63% до 5,2 млрд дол.

5 сентября 2025 г., 12:25

Broadcom повідомила про результати третього фіскального кварталу 2025 року, які перевершили очікування аналітиків, що сприяло зростанню акцій компанії на розширених торгах. Дохід від продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, зріс на 63%, що підкреслює ключову роль компанії в бумі AI.

За даними компанії, скоригований прибуток на акцію склав 1,69 дол. при доході 15,96 млрд дол., що перевищило консенсус-прогнози аналітиків LSEG у 1,65 дол. та 15,83 млрд дол. відповідно.

Загальний дохід компанії зріс на 22% у річному вимірі. Чистий прибуток досяг 4,14 млрд дол. порівняно з чистим збитком у 1,88 млрд дол. роком раніше.

За словами президента та генерального директора Broadcom Хока Тана (Hock Tan), зростання доходу в третьому кварталі забезпечили спеціалізовані AI-акселератори, мережеві компоненти та програмне забезпечення VMware. Дохід від AI-продуктів зріс на 63%, до 5,2 млрд дол. Компанія прогнозує, що дохід від AI-напівпровідників у четвертому кварталі прискориться і досягне 6,2 млрд дол. Продажі напівпровідникових рішень збільшилися на 57%, до 9,17 млрд дол.. Дохід від інфраструктурного програмного забезпечення, включно з VMware, зріс на 43%, до 6,79 млрд дол., що відображає сильний попит на її продукти.

Крім того, у третьому кварталі компанія згенерувала 7,166 млрд дол. грошових коштів від операційної діяльності, а вільний грошовий потік склав 7,024 млрд дол., що є рекордним показником і на 47% більше, ніж торік. Рада директорів оголосила квартальні дивіденди в розмірі 0,59 дол. на акцію.

Broadcom також надала оптимістичний прогноз на поточний квартал, очікуючи дохід на рівні 17,4 млрд дол., що вище прогнозу Волл-стріт. Компанія очікує, що зростання доходу збережеться до кінця року та прискориться у 2026 році.

На тлі цих результатів, акції Broadcom майже подвоїлися за останній рік, а ринкова капіталізація перевищила 1,4 трлн дол. Це свідчить про довіру інвесторів до стратегії Broadcom та її здатності конкурувати на ринку AI-чипів, де домінує Nvidia.

