Schneider Electric запускає Zeigo Hub - масштабовану платформу для прискорення декарбонізації ланцюгів постачання на базі АІ

Компанія Schneider Electric оголосила про запуск Zeigo Hub by Schneider Electric , цифрової платформи для декарбонізації ланцюгів постачання бізнесу.





Як зазначається, це інноваційне рішення знаменує собою значний крок вперед, що дозволяє компаніям досягти своїх цілей щодо викидів Scope 3 та впевнено і чітко просуватися до нульового рівня викидів.





Глобальні ланцюги постачання все частіше відчувають тиск з боку клієнтів та регуляторів, які вимагають звітувати, розкривати інформацію та вживати заходів для їх зменшення. Zeigo Hub задовольняє цю зростаючу потребу в прогресі та прозорості, пропонуючи модульний, орієнтований на дії підхід до сталого розвитку. Платформа дозволяє організаціям залучати постачальників будь-якого розміру, відстежувати викиди на різних рівнях постачальників і досягати вимірюваних результатів завдяки навчанню, інструментам та експертній підтримці.





«Декарбонізований ланцюг постачання більше не є просто "приємним бонусом" — це стратегічна необхідність, — зазначила Лора Ів, віцепрезидентка з рішень у сфері сталого розвитку SaaS у Schneider Electric. - Завдяки Zeigo Hub ми надаємо компаніям інструменти та аналітику, які допоможуть перетворити їхні ланцюги постачання на двигуни стійкого розвитку».





Підкреслюється, що нова платформа усуває традиційні бар’єри для участі завдяки поетапному онбордингу, зручному інтерфейсу та вбудованим навчальним інструментам, які дозволяють постачальникам одразу почати розрахунок і управління власними викидами.





На відміну від статичних інструментів збору даних, Zeigo Hub стимулює двосторонню співпрацю через індивідуалізовані освітні маршрути, комплекти інструментів для декарбонізації та панелі порівняльної аналітики. Це створює динамічне й доступне середовище, де постачальники можуть ухвалювати обґрунтовані, вимірювані рішення, а ініціатори (замовники) — масштабувати позитивний вплив на весь свій ланцюг постачання.





Потужний аналітичний механізм платформи забезпечує оперативну візуалізацію залученості постачальників, динаміки викидів і прогресу у досягненні цілей, заснованих на наукових підходах.

Дані структуровані таким чином, щоб підтримувати звітність відповідно до CDP, CSRD та TCFD, а також внутрішню звітність зі сталого розвитку, гарантуючи прозорість і відповідність глобальним стандартам.





Кожен постачальник, запрошений до Zeigo Hub, отримує доступ до індивідуальних дорожніх карт з декарбонізації та перевірених постачальників рішень, що дозволяє досягати реального скорочення викидів у масштабах усієї мережі. Усі витрати на участь покриваються компанією-ініціатором, що усуває фінансові бар’єри для постачальників і забезпечує широку, інклюзивну залученість. Як частина Schneider Electric, Zeigo Hub є невід’ємним елементом глобальної екосистеми експертів зі сталого розвитку, консультаційних сервісів і декарбонізаційних рішень, надаючи компаніям глибоку підтримку й довіру, що виходить за межі звичайного програмного забезпечення.





Окремо зазначається, що Zeigo Hub використовує передові можливості агентного штучного інтелекту для прискорення процесів декарбонізації, вдосконалення прийняття рішень на основі даних і масштабування впливу в межах складних ланцюгів створення цінності. Це перший продукт, запущений у рамках AI-native екосистеми Schneider Electric, презентованої 15 травня 2025 року, яка поєднує провідну експертизу компанії у сфері сталого розвитку з інноваціями в галузі штучного інтелекту. Завдяки agentic AI функціональність платформи дозволяє покращити та персоналізувати досвід користувачів, спрощуючи введення даних через веб-скрапінг і інструменти завантаження, адаптуючи запрошення до участі та забезпечуючи додатковий нагляд за програмою від імені корпоративних спонсорів.





Починаючи з 2021 року, Schneider Electric запустила понад 20 глобальних програм із декарбонізації ланцюгів постачання, зокрема міжгалузеві ініціативи Energize, Catalyze та Materialize. На сьогодні Schneider Electric співпрацює з понад 40 брендами, які спонсорують програми, в межах яких вже зареєстровано понад 2700 постачальників.





Zeigo Hub вже доступний для організацій у всьому світі.

