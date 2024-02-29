Samsung анонсує першу в галузі оперативну пам’ять HBM3E 12H ємністю 36 ГБ

29 февраля 2024 г., 15:25

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила розробку HBM3E 12H - першої в галузі 12-стекової пам’яті HBM3E DRAM і найвищої на сьогодні ємності HBM.



Зазначається, що HBM3E 12H від Samsung забезпечує найвищу в історії пропускну здатність до 1280 ГБ/с та найкращу в галузі ємність 36 ГБ. У порівнянні з 8-стековим HBM3 8H обидва аспекти покращилися більш ніж на 50%.



«Постачальники послуг у галузі штучного інтелекту все частіше потребують HBM з більшою ємністю, і наш новий продукт HBM3E 12H був розроблений, щоб задовольнити цю потребу, - зазначив Йонгчеол Бе (Yongcheol Bae), виконавчий віце-президент з планування продуктів пам’яті в Samsung Electronics. - Це нове рішення пам’яті є частиною нашого прагнення до розробки основних технологій для високостекових модулів пам’яті та забезпечення технологічного лідерства на ринку модулів пам’яті великої ємності в епоху штучного інтелекту».



У HBM3E 12H використовується передова термокомпресійна непровідна плівка (TC NCF), що дозволяє 12-шаровим продуктам мати таку ж висоту, як і 8-шаровим, щоб відповідати сучасним вимогам до корпусів HBM. Очікується, що ця технологія матиме додаткові переваги, особливо при високих стеках, оскільки галузь прагне зменшити деформацію матриць мікросхем, яка виникає при використанні тонших матриць. Samsung продовжує зменшувати товщину свого NCF-матеріалу і досягла найменшого в галузі зазору між мікросхемами - сім мікрометрів, одночасно усуваючи порожнечі між шарами. Ці зусилля призвели до підвищення вертикальної щільності більш ніж на 20% порівняно з продуктом HBM3 8H.



Удосконалена технологія TC NCF від Samsung також покращує теплові властивості HBM, дозволяючи використовувати між чіпами виступи різного розміру: менші в зонах для сигналізації, а більші - в місцях, які потребують розсіювання тепла. Цей метод також сприяє підвищенню продуктивності.



Оскільки застосування АІ зростає в геометричній прогресії, очікується, що HBM3E 12H стане оптимальним рішенням для майбутніх систем, які потребуватимуть більшого обсягу пам’яті. Вища продуктивність компонентів і ємність, зокрема, дозволить клієнтам гнучкіше управляти своїми ресурсами і знизити загальну вартість володіння (TCO) для центрів обробки даних. Підраховано, що при використанні в додатках АІ, порівняно з використанням HBM3 8H, середня швидкість навчання може бути збільшена на 34%, а кількість одночасних користувачів послуг виведення може бути збільшена більш ніж в 11,5 разів.



Samsung почала надавати зразки HBM3E 12H клієнтам, а масове виробництво заплановане на першу половину цього року.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365