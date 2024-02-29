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Лише кожен п’ятий державний сайт доступний для людей з інвалідністю

29 февраля 2024 г., 14:35
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Лише кожен п’ятий державний сайт доступний lля людей з інвалідністю

У 2023 році 22% проаналізованих сайтів органів влади мають достатній та високий рівень доступності для людей з інвалідністю. Порівняно із 2021 роком цей показник зріс на 9%. При цьому лише 4% мають високий рівень базової доступності та ще 18% – достатній рівень. Про це свідчать результати щорічного дослідження 100 держсайтів. Показово, що найбільше підвищили доступність сайти тих органів влади, чиї представники проходили спеціалізовані навчання з вебдоступності.

Зокрема високий рівень доступності мають портал «Дія.Безбар'єрність», сайти Вінницької, Львівської та Харківської обласних державних адміністрацій. Найбільший прогрес у підвищенні базової доступності за рік продемонстрували сайти Вінницької, Львівської, Полтавської та Волинської обласних державних адміністрацій, «Міністерства економіки України» та «Електронного кабінету особи з інвалідністю».

«Щоб зробити цифровий продукт вебдоступним, не потрібні складні маніпуляції та багато зусиль. Часто достатньо, щоб розробники врахували та внесли незначні зміни, як-от зробили більш контрастним колір шрифту чи додали альтернативний опис фотографій на сайті. Це не вимагає багато часу чи коштів, а радше обізнаності власників сайтів щодо вебдоступності й розуміння важливості її забезпечення. Значно простіше врахувати вимоги вебдоступності на етапі розробки продукту, аніж виправляти вже наявні помилки», – каже Дмитро Попов, консультант із питань цифрової доступності «Програми розвитку ООН» (UNDP) в Україні та автор дослідження.

Цьогорічний аналіз показав, що найбільш поширеними на держсайтах є такі помилки: відсутність механізму для швидкого переходу до основного вмісту; низька контрастність тексту; відсутність видимого індикатора фокуса при навігації за допомогою клавіатури; відсутність тексту для гіперпосилань; наявність помилок у коді сторінки.

Дослідження реалізували UNDP в Україні за фінансування уряду Японії в партнерстві з «Мінцифри» в межах «Проєкту підтримки Дія» та за підтримки уряду Швеції.

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