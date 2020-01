Zotac расширят портфолио своих мини-ПК Zbox

16 января 2020 г., 10:25

Компания Zotac Technology сообщила о расширении линейки мини-ПК Zbox.

«Именно Zotac создали форм-фактор мини-ПК 13 лет назад. Компактность, энергоэффективность, универсальность и производительность — вот неопровержимые доказательства того, что мини-ПК имеют право на существование. Современные мини-ПК отличаются от первых моделей, как день от ночи. Инновации стремительно приближают мини-ПК к настольным компьютерам в вопросах производительности, дизайна и разнообразия.

В экосистеме мини-ПК Zbox становится еще больше разнообразия», отметил генеральный директор Zotac Тони Вонг.Компания представила новую сериюInspire Studio, ориентированную на творцов информационных и развлекательных материалов. Выполненная в белом цвете компактная и мощная система, оснащена полноразмерной видеокартой Zotac Gaming GeForce RTX Super и процессором 8-го поколения Intel Core i7 65 Вт. На ее борту также - 32 ГБ памяти DDR4, 512 ГБ NVMe M.2 SSD, 2 ТБ HDD, WiFi 6 и парное Ethernet-подключение, решение готово к работе за счет предустановленной Windows 10 Pro.

Также анонсирована линейка мини-ПК Zbox edge в ультратонком форм-факторе с процессором Intel Core i5. При толщине всего 28,5 мм и общем объеме 0,64 литра мини-ПК MI643 этой линейки - одна из самых тонких систем на базе процессора Intel Core. Высокий уровень открытой вентиляции, поддержка VESA-крепления, низкопрофильный дизайн и компактность, по заявлению производителя, делают Zbox edge настолько гибким в вопросах установки и размещения, насколько это вообще возможно. Модель всегда будет на связи благодаря 802.11ac WiFi, Bluetooth 5 и парному подключению Gigabit Ethernet. Для соответствия заявленному форм-фактору Zbox edge полагается исключительно на парные слоты M.2 SSD для хранения информации и поддерживает до 64 Гб памяти DDR4.

Мини-ПК CI34 линейки Zbox edge серии С, оснащенный пассивным охлаждением и работающий совершенно бесшумно, имеет VESA-крепление, которое обеспечит необходимую гибкость при установке. При толщине всего 32,1 мм и общего объема 0,70 литра эта модель оснащена энергоэффективным 4-ядерным процессором Intel Celeron N4100.

Zbox серии Е стали еще мощнее благодаря установке видеокарты GeForce RTX Super с поддержкой архитектуры Nvidia Turing. В них установлен процессор Intel Core i7 или i5 45 Вт. С учетом расширенной поддержки до 64 Гб памяти DDR4 новые мини-ПК Magnus EC72070S / EC52060S призваны вывести компактную производительность на максимум, по заявлению Zbox.

В последний раз мини-ПК Zbox размером с ладонь с процессором AMD был выпущен в 2015 году. Компания вновь вернулась к этому форм-фактору и представила новый Zbox nano с процессором AMD Ryzen 3 15 Вт. Zbox серии M модели MA621 nano с активным охлаждением и Zbox серии С модели CA621 nano с бесшумным пассивным охлаждением оснащены 2-ядерными чипами AMD Ryzen 3 3200U и видеокартами Radeon Vega 3 для решения повседневных задач.

Анонсированный компьютер-рюкзак VR GO 3.0 ориентирован на работу с самыми современными VR-гарнитурами и оснащен мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 2070 и процессором Intel Core i7. Знакомый и минималистский дизайн VR GO 2.0 дополнился RGB-подсветкой Spectra 2.0. Версия VR GO 3.0 нацелена на обеспечение большей производительности для нужд современной виртуальной реальности, сохраняя при этом свободу передвижения без проводов.

