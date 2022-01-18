Рост глобальных расходов на облачную инфраструктуру в 2021 г. превысил 8%

18 января 2022 г., 10:15

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Мировой рынок решений для развития облачной инфраструктуры в третьем квартале 2021 г. увеличился на 6,6% "YoY", до 18,6 млрд долл., – сообщает IDC. Как результат, позитивная динамика, подкрепляемая повышенным интересом к развитию облачных сред в период пандемии COVID-19, зафиксирована седьмой квартал кряду. В то же время, инвестиции в необлачную инфраструктуру выросли к предыдущему году на 7,3%, до 14,6 млрд долл.



В целом за 2021 г. расходы на облачную инфраструктуру выросли на 8,3%, до 71,8 млрд долл. В частности, траты на облачную инфраструктуру, предполагающую одну инсталляцию для большого количества заказчиков (shared) выросли на 7,2%, до 49,7 млрд долл., а dedicated-сегмент, предусматривающий отдельную инсталляцию для каждого заказчика вырос на 10,7%, до 22,2 млрд долл. В то же время, инвестиции в традиционную "non-cloud" инфраструктуру впервые за два года вышли в плюс. Рост достиг 1,9% при общем объеме в размере 58,4 млрд долл.



Сервис-провайдеры продолжали формировать крупнейшею группу инвесторов – их расходы в облачную инфраструктуру по итогам 2021 г. выросли на 7,4% "YoY", до 72,6 млрд долл.



Аналитики прогнозируют, что в период с 2020 по 2025 г. расходы на облачные вычислительные решения и storage-системы будут расти с показателем CAGR 12,4%. В 2025 г. объем расходов превысит 118,8 млрд долл., что будет соответствовать 67,0% от общемировых расходов на инфраструктуру. Почти 71% из ожидаемой суммы придется на shared-сегмент (CAGR 12,7%). Среднегодовой рост на необлачную инфраструктуру составит лишь 0,5% и в конце прогнозного периода позволит выйти на объем в размере 58,6 млрд долл. Общие расходы сервис-провайдеров при CAGR 1,3% в 2025 г. достигнут 115,4 млрд долл.

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