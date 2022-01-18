Выпуск AR-гарнитуры от Apple может задержаться

18 января 2022 г., 9:25

0

Tweet

Как сообщает Bloomberg, компания Apple может перенести выпуск ожидаемой многими наблюдателями гарнитуры смешанной реальности с нынешнго года на следующий из-за технических проблем, возникших во время разработки устройства.



Ранее уже проходила информация о том, что Apple разрабатывает высокотехнологическую гарнитуру, которая будет обеспечивать функции как дополненной, так и виртуальной реальности. Первоначально ожидалось, что устройство будет представлено на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в июне этого года. Предполагалось, что Apple планировала выпустить гарнитуру в продажу через некоторое время после анонса.



Однако теперь источники сообщают, что компания изучает возможность переноса анонса как минимум на несколько месяцев или, возможно, даже на начало 2023 года.



Согласно появившейся информации, у Apple возникли проблемы с разрабатываемым ПО, а также с перегревом встроенного процессора. Вероятнее всего в гарнитуре используется чип, аналогичный M1 Pro, который появился в последних ноутбуках MacBook Pro. Основная идея якобы состояла в том, чтобы не использовать внешнее устройство, а оснастить новое устройство необходимой вычислительной мощностью. Но это оказалось пока не решаемо. Предполагается, что гарнитура использует не один, а два чипа: основной процессор и второй, менее продвинутый для поддержки встроенных датчиков.



Apple вкладывает значительные ресурсы в развитие направления смешанной реальности. Сообщается, что гарнитура компании разрабатывается большой командой, известной внутри как Technology Development Group, в которой занято более 2000 сотрудников.



Также некоторые наблюдатели предполагают, что производитель iPhone разрабатывает специализированную операционную систему для гарнитуры на базе iOS, которая будет называться rOS.



Операционные системы Apple обычно находятся в центре внимания WWDC. Если на мероприятии все-таки будет анонсирована гарнитура смешанной реальности, можно ожидать, что устройство дебютирует вместе с новыми версиями iOS, macOS и watchOS. Apple также может представить в июне лишь rOS.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній