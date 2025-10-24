Все про безпечний обмін даних на базі рішень ІВМ на вебінарі 30 жовтня!

24 октября 2025 г., 12:15

Дізнайтеся про реальні кейси використання IBM App Connect Enterprise та IBM API Connect на безкоштовному вебінарі від IT Specialist



Інтеграція систем — це стратегічна інвестиція у швидкість, гнучкість і стабільність бізнесу. Коли компанії зіштовхуються з великою кількістю розрізнених систем, саме інтеграційні рішення дозволяють створити єдину керовану екосистему. Вони забезпечують гарантований обмін даними, пришвидшують процеси та мінімізують операційні ризики.

IT Specialist понад 11 років впроваджує інтеграційні рішення для українських та міжнародних компаній. На вебінарі ми продемонструємо реальні приклади того, як IBM допомагає бізнесу оптимізувати інфраструктуру та досягати результатів.

Приєднуйтесь, щоб побачити, як інтеграційні рішення IBM трансформують бізнес-процеси вже сьогодні — на безкоштовному вебінарі від IT Specialist 30 жовтня.



Тема події: «Як інтеграційні рішення від IBM допомагають бізнесу: розбір кейсів та результатів»

Що чекає на учасників вебінару?

Під час події ви дізнаєтесь:

• чому бізнес обирає інтеграційні рішення IBM;

• які інструменти IBM найчастіше використовуються клієнтами;

• як виглядає шлях клієнта — від проблеми до готового рішення;

• які додаткові можливості відкривають інтеграційні рішення;

• реальний кейс СК «UNIVERSALNA» — досвід використання IBM App Connect Enterprise та IBM API Connect з 2019 року.



А також експерти поділяться практичними результатами впровадження інтеграційних рішень в українських компаніях.

Для кого буде корисно?

Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:

• CTO, CIO, CISO чи IT-директор, що відповідає за цифрову трансформацію;

• архітектор ІТ-рішень або інтеграційних систем;

• бізнес-аналітик, продакт- чи проєктний менеджер;

• технічний спеціаліст, який працює з великими масивами даних та інтеграцією бізнес-процесів.

Про організатора

IT Specialist — український системний інтегратор, який з 2014 року впроваджує високоефективні рішення у сфері ІТ та кібербезпеки. Компанія спеціалізується на побудові SOC, SIEM, Zero Trust, SASE, захисті API та комплексних рішень для бізнесу.

Деталі події:

Дата: 30 жовтня 2025 року

Час: 15:00–16:00 (Київ)

Формат: онлайн

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією.



Зареєструватися на вебінар

