Созданы стабильно работающие волоконные суперконденсаторы

18 января 2022 г., 11:05

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Твердотельные суперконденсаторы волоконного типа, сочетающие в себе высокую энергоёмкость с превосходными механическими свойствами, могут обеспечить стабильное питание для нового поколения носимой и гибкой электроники.



В исследовании, о котором рассказывается в журнале Science Advances, группа корейских ученых, специализирующихся на передовых технологиях наногибридов, смогла получить высокую удельную плотность поверхности, механическую прочность и отличную электропроводность в одном и том же разработанном ею волокне – гетерогенном композите пряжи двустенных углеродных нанотрубок (DWNTY) и металлорганических каракасов (MOF).



Каждое волокно DWNTY имело диаметр 15 микрон и состояло из тысяч индивидуальных нанотрубок толщиной 5 нанометров каждая. Тепловая обработка MOF при 900°C превратила каркасы в высокопористый углерод, максимально увеличив возможности накопления энергии при сохранении механических свойств.



В испытаниях гибридное волокно с подвешенными на нём грузом массой 10 кг обеспечивало достаточно энергии (плотность энергии 7,54 мВтч/см3 при плотности мощности 190,94 мВт/см3) для активации светодиодных ламп.



Для улучшения характеристик своих устройств, команда увеличила их толщину, объединив 100 волокон, а затем вырастила на них лиганды с аминогруппами. Карбонизировав эти аминогруппы команда получила высокопрочный пряжу – материал для изготовления волоконных и тканых суперконденсаторов.



Даже после 500 циклов повторного сгибания такой материал продемонстрировал 88 процентов от своей исходной ёмкости. При этом, суперконденсатор продолжал исправно функционировать независимо от угла сгиба.



Исследователи разработали простую стратегию обеспечения механической прочности гибридных композитных волокон, чем заложили основы для создания надёжных и высокопроизводительных суперконденсаторов волоконного типа.

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